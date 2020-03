Carriço: "Aquí he vivido momentos únicos e irrepetibles"

El central, que militará a partir de ahora en el Wuhan FC de la Superliga China, se ha dirigido a sus ya ex compañeros y ha insistido en que "aquí, cuando hemos tocado la plata es porque ha habido unión entre nosotros, cuerpo técnico y afición. Todavía podemos ganar todo. Podemos lograr una gran temporada en el Sevilla”. Al echar la vista atrás ha recordado momentos "de todo tipo, pero sobre todo buenos. El mejor recuerdo es la final de Turin. Llegamos a los penaltis reventados y ganamos. Y los momentos malos siempre los he superado porque aquí nadie se rinde". El presidente, Pepe Castro, ha querido despedir a Carriço con todos los honores: "Dani, te vas por la puerta grande. Como lo que eres, un grande de Nervión. Todos los sevillistas agradecemos todo lo que has dado aquí estos años", declaró. El jugador portugués, que se marcha tras haber vestido la camiseta sevillista en 167 ocasiones, aseguró al finalizar el acto: "No nací sevillista pero moriré sevillista".