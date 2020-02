Apúntate al Reto45 de Onda Cero Sevilla y Europa FM

Prepárate para el Triatlón de Sevilla

Habitualmente corres, nadas, sales en bicicleta y alguna vez te has planteado participar en un triatlón, pero lo has descartado porque una competición así requiere unos controles médicos y una preparación personalizada a la que no puedes acceder. Pero este año será distinto. Si tu sueño es correr el Triatlon de Sevilla, déjalo en nuestras manos. Onda Cero y Europa FM se encargan de todo.