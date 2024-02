Protestas no autorizadas de agricultores cortan carreteras en Andalucía y bloquean el acceso al Puerto de Málaga

Así, en el caso de la provincia de Jaén, hay retenciones en la A-4 en el kilómetro 269 en La Carolina; en la N-432, en el kilómetro 390, en Alcalá La Real; y en la A-401 en el kilómetro 50, en Huelma, según los datos ofrecidos por el 112 y por la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales consultadas por Europa Press. En el caso de Sevilla, las retenciones se están produciendo en la A-92 a la altura de La Salada (kilómetro 110), en Lora de Estepa (kilómetro 112) y en La Roda de Andalucía (kilómetro 123). En la provincia hispalense pero en la A-4, los atascos de tráfico se están registrando en Navalagrulla (kilómetro 452), en Écija (kilómetro 453), en Villanueva del Rey (kilómetro 463) y en Carmona (kilómetro 509).

Las protestas también han llegado a Málaga capital, donde los accesos de San Andrés y Alameda de Colón al Puerto de Málaga han sido bloqueados. Los manifestantes se han situado con sus tractores en las inmediaciones de la autoridad portuaria y han bloqueado los accesos con neumáticos, algunos de los cuales han hecho arder. La Policía Local se ha visto obligada a cortar el tráfico en el eje litoral y Alameda de Colón y solo el Paseo del Parque continúa abierto. Se están produciendo retenciones en el Paseo Marítimo Pablo Picasso sentido centro, en Paseo del Parque sentido centro, en Explanada de la Estación sentido sur y en Paseo de Reding sentido centro.

La provincia de Granada está sufriendo retenciones en la A-92 (en el kilómetro 203) y en la A-44, en el kilómetro 97 a la altura del término municipal de Iznallor. En este caso, la Subdelegación del Gobierno ha confirmado, de hecho, que "ninguna" de las protestas de agricultores que se están desarrollando han sido comunicadas conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión.

La Subdelegación ha señalado que "únicamente" este pasado lunes recibió, a las 13,48 horas, un correo electrónico comunicando en nombre de la 'Plataforma 6F Sector Primario' una manifestación prevista para este martes en el Altiplano que ha sido "inadmitida por no haberse presentado en forma, encontrarse fuera de plazo legal y carecer de elementos legalmente exigidos como número de identificación o domicilio".

Las protestas de los agricultores en Cádiz están provocando retenciones en las carreteras de Chiclana, Bornos y del Campo de Gibraltar. Según la DGT, la circulación en la A-48 discurre de forma irregular, con aviso amarillo desde el kilómetro 0 y 4 en el entorno de Tres Caminos, aunque sin llegar a producirse cortes completos de la vía por el momento. Además, el carril derecho se encuentra parado en la N-IV hacía San Fernando-Cádiz debido a las retenciones por las movilizaciones.

En la comarca del Campo de Gibraltar han salido de Jimena en dirección a Algeciras una decena de tractores a los que se le han unido más, llegando a la veintena y provocando el tráfico lento en la zona, según la Subdelegación del Gobierno. El tráfico en la A-7 a su paso por Los Cortijillos, en el término de Los Barrios, se encuentra cortado en ambos sentidos en el kilómetro 1.113,31.

Otro punto afectado en la provincia de Cádiz se da en la carretera de Bornos, en la A-384 desde el kilómetro 17 y en sentido decreciente de la kilometración hacia Villamartín. Aquí, la circulación se encuentra parada en ambos sentidos debido a la tractorada que se está desarrollando desde poco antes de las 09,00 horas de este martes, como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Cádiz a Europa Press. Además, esta última tractorada está ocasionando que el tráfico en la carretera de Bornos con sentido Arcos de la Frontera se vea afectada por retenciones desde el kilómetro 6 al 13 en ambos sentidos.

Varias caravanas de tractores han partido entre las 7,00 y las 9,00 horas desde distintos puntos de la provincia de Córdoba y se dirigen a la capital cordobesa para concentrarse en el Recinto Ferial de El Arenal. También tienen previstas concentraciones en municipios. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno central en Córdoba y de la Guardia Civil, señalando que, hasta el momento, no se han producido retenciones de tráfico de especial importancia ni tampoco cortes de carreteras en ningún punto de la provincia.

Las caravanas siguen el llamamiento de la Agrupación Nacional de Agricultores y Ganaderos del Sector Primario, cuyo manifiesto alude a la "pasividad de los sindicatos agrarios", en referencia a la postura de organizaciones como COAG, Asaja y UPA que, con Cooperativas Agro-alimentarias, no apoyan estas protestas, que no han sido comunicadas a la Subdelegación, salvo la que ha partido desde Castro del Río y que llegará a Córdoba capital.

La Guardia Civil ha establecido un dispositivo especial para regular el tráfico en las carreteras de la provincia durante el desarrollo de esta protesta con el fin de minimizar los efectos de la misma en el tráfico rodado, señalando desde la Subdelegación que lo que se busca con ello es hacer "compatible" el derecho de manifestación de los agricultores y ganaderos que se están movilizando con el derecho a la libre circulación del resto de ciudadanos.

Por último, en Huelva, un centenar de vehículos, entre ellos 70 tractores, han salido desde el municipio de Escacena para dirigirse a Huelva capital, según confirman desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia. El tráfico en la nacional entre la capital onubense y Sevilla es por el momento fluido. La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo en la vía para evitar accidentes.

Uno de los agricultores que ha salido este a protestar en Écija (Sevilla) ha afirmado que no ganan para pagar los costes y ha rechazado "la burocracia que están poniendo". "Lo que trabajamos no nos es rentable para vivir y estamos muy quemados", ha señalado Alfredo Guerrero, quien ha dicho sentirse "abandonado". En la misma línea se ha mostrado Antonio Rodríguez, operador de compra de aceituna en Andalucía y agricultor, quien ha señalado que "los agricultores han estallado porque no se puede más" y porque "las políticas que están haciendo son desastrosas", toda vez que ha animado a hacer "más reivindicaciones".

Por su parte, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha defendido este martes el "trabajo diario" que realizan las organizaciones agrarias en beneficio de los intereses del sector ante las tractoradas convocadas por redes sociales y que están provocando importantes atascos en carreteras desde primeras horas de esta mañana en toda Andalucía y que incluso están bloqueando el acceso al Puerto de Málaga. "Llevamos muchos años trabajando en esto, no puedo entender que se diga que no se sienten representados", ha replicado al ser preguntado por las manifestaciones que se están sucediendo y que no han sido alentadas por las organizaciones oficiales. Sobre los efectos de esta protesta en el abastecimiento, Serra ha confiado en que no haya problemas. "Exportamos más de lo que consumimos. Lo hacemos bien, somos competitivos", ha subrayado.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Serra ha puesto como ejemplo de ese trabajo diario el acuerdo "histórico" alcanzado este pasado lunes entre las organizaciones agrarias y la Junta para presentar alegaciones al plan estratégico de la PAC, pidiendo una "flexibilización" de dicho plan en exigencias medioambientales, la "simplificación burocrática" y las importaciones, a las que "lo mínimo es que se les pida lo mismo que a nosotros", ha sostenido.