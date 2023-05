Manuel Martín: " Se puede hacer un proyecto ilusionante que convenza a los que quieran invertir en Salobreña. Un ejemplo serían los Parques comerciales Empresariales"

Hablamos con Manuel Martín, Candidato de VOX a la Alcaldía de Salobreña, que nos cuenta lo que podrían ser los próximos cuatro años en La Villa.

De entrada no entiende como se puede pretender ubicar un parque periurbano en primera línea de playa en un municipio que pretende ser turístico y cuando hay 200.000 metros de suelo hotelero que se pretende descalificar. " Todo el camino andado en temas turísticos se puede volver atrás ", deja claro Montero que califica el tema de preocupante.

Le preocupa este tema a Manuel Martín no porque lo proponga IU en Salobreña sino más bien porque es uno de los pilares de un Gobierno de Izquierdas y podría peligrar un futuro turístico que generaría empleo en La Villa.

En cuanto a los impuestos para el candidato ahora mismo Salobreña es el "infierno de la presión fiscal" aunque dados los gastos ahora mismo se conformarían con que no suban procurando en un futuro la bajada pero los Presupuestos tienen que estar equilibrados con los gastos corrientes de la Casa Consistorial y dada la situación del Ayuntamiento, según Montero, no se han aprobado Presupuestos al no poderse hacer sin una subida de impuestos para que estén equiparados.

Manuel Martín, a su vez, habla del Servicio de Limpieza en Salobreña y del proceso de privatización en donde había formaciones como IU que querían hacerlo publico y, sorprendentemente siempre según Martín ahora envía una carta afirmando que gracias a ellos se ha exteriorizado el servicio. Se ha recurrido a un técnico supuestamente independiente para la Junta de Contratación que "era tan independiente que era el coordinador de IU en Almuñécar". La semana entrante emitirán una nota en donde se preguntarán como se ha procedido a contratar a los nuevos trabajadores que van a prestar servicio en la nueva empresa de limpieza.

Manuel Martín nos desgrana el programa de VOX para las Municipales a una semana de que se estén contando los votos.