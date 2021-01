Francisco Gutiérrez: " Hasta que no salga en BOJA los cierres perimetrales no se producen. No entiendo como se permiten caza y esquí. "

La primera Autoridad de Vélez Benaudalla está en permanente contacto con la Guardia Civil y agradece su colaboración, a la vez no se molesta en hacer llamadas a la Junta, léase Delegado de Salud, para no perder el tiempo en que no le contesten.

A la vez deja clarísimo que el cierre perimetral no entra en vigor hasta que no salga en BOJA y que entrando en vigor los desplazamientos por necesidad como trabajo o atención médica sí se pueden realizar.

También aclara el batiburrillo que está produciéndose por la desinformación y no entiende como la caza y el esquí sí se permiten.