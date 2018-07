2 - 1: La clasificación para la 'Champions' tendrá que esperar

El segundo tiempo condenó al Málaga en su visita al Calderón. Después de un primer tiempo primoroso, los pupilos de Pellegrini se dejaron remontar.

Los malaguistas controlaron los 45 minutos iniciales. Isco y Joaquín, al comienzo, tuvieron las primeras ocasiones para adelantar al Málaga pero se toparon con Courtois. Los locales no tenían el balón pero encontraron en dos acciones aisladas a Falcao como referencia arriba. El colombiano pudo adelantar a los suyos pero falló a puerta vacía. El malaguista Rondón también tuvo un fallo ante la portería contraria. Cuando todo se le ponía de cara para rematar, el venezolano se resbaló y no pudo disparar con todo a su favor.

A los puntos el Málaga era superior pero faltaba la puntilla del gol. Eliseu apareció con un zurdazo desde medio campo para colar el balón por toda la escuadra. El delirio se desató en el sector de los aficionados malaguistas que acudieron al Calderón. Con dicho resultado, el Málaga era equipo de Champions. Sin embargo, quedaba todo el segundo tiempo y a los costasoleños se le hizo muy largo el partido.

El Atlético, pese a tener en el horizonte la final de la Europa League, sacó fuerzas de flaqueza y se aprovechó del bajón del Málaga, desaparecido en esta fase. La remontada rojiblanca se produjo a raíz de una cadena de despropósitos del banquillo que dirige Pellegrini y del cuarteto arbitral en el 69'. El conjunto local se prestaba a sacar un córner cuando Pellegrini decretó la sustitución de Rondón por Van Nistelrooy con la autorización del cuarto árbitro y del juez de línea. Sin embargo, el árbitro principal dio orden del saque de esquina que culminó con el tanto de Koke al empalmar desde la frontal del área el rechace de Kameni. Al margen de la controversia de la acción del cambio y la confusión generada, debemos reseñar las segundas jugadas al borde del área que tantos puntos le están costando al conjunto blanquiazul.

La puntilla llegó en las botas del ex malaguista Adrián. El astruriano batió a Kameni sin que el Málaga mostrara ni antes ni después poder de reacción. Pese a todo, una acción incrementó la polémica arbitral. Sergio Sánchez logró un gol al que no se le dio validez por previo fuera de juego de Camacho inexistente, así como queda en el recuerdo un penalti de Mario a Demichelis en el primer tiempo no señalado por Muñiz Fernández.

Ante el Sporting en la última jornada de liga, el Málaga tendrá que certificar su presencia en Champions. Para ello, en La Rosaleda tendrá que ganar o, en el supuesto de otros resultados, esperar al empate o la derrota del Atlético en Villarreal.