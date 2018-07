Cazorla: "Para ganarle al Real Madrid tenemos que hacer un partido muy completo"

Mientras Manuel Pellegrini prepara el encuentro sabedor de la ausencia de Baptista, los jugadores esperan superar al Real Madrid para sumar los tres puntos y seguir en la zona alta de la clasificación. Santi Cazorla, es consciente del nivel que tiene que mostrar el Málaga para conseguir la victoria en La Rosaleda: "Hay que hacer un partido muy completo, el Madrid tiene un potencial enorme y hay que hacer un partido perfecto. Aparte de Cristiano por los goles, me quedo con la calidad de Özil. Es un grandísimo rival y todos queremos hacer un gran partido", dijo.

Por último, el asturiano no se mojó cuando se le invitó a comparar a Pellegrini y Mourinho: "No conozco a Mourinho porque nunca lo he tenido. Ambos son grandes entrenadores".