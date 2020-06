Mamen Sánchez, a Juanma Moreno sobre Jerez 2031: "Esto no se trata de padrinos, sino de un gran proyecto"

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, cree que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, debe apoyar todas las ciudades candidatas a la Capital Europea de la Cultura y que todas deben competir "en igualdad de condiciones". Así, la regidora jerezana ha querido responder al presidente de Andalucía que ha expresado su apoyo a la candidatura de Granada a este hito que se decidirá en 2025. Sánchez ha asegurado que "esto no nos va a distraer" y ha apostillado que "no se trata de tener grandes padrinos, sino de tener un gran proyecto". Mamen Sánchez ha asegurado que las palabras de Moreno "no van a desanimar" la candidatura jerezana, sino que les impulsa "con más fuerza" para concurrir a este fin. Sánchez ha aprovechado para reivindicar "las mismas inversiones que tenga Granada", como respuesta al Plan Alhambra que anuncia 25 millones de inversiones en el patrimonio monumental de la ciudad derivados de los fondos del patronato gestor de La Alhambra. También ha reivindicado una reunión con el presidente andaluz, por la que espera más de un año.