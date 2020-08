El Ayuntamiento hará un frente común con Ecologistas, Solidaridad y La Plazoleta para presionar a la Junta desatascar el Sendero del Guadalete

El Ayuntamiento de Jerez ha anunciado hoy que va a conformar un frente común con Ecologistas en Acción y las asociaciones vecinales La Plazoleta 2.0 y Solidaridad para reclamar a la Junta de Andalucía que busque una alternativa para ejecutar el proyecto del Sendero del Guadalete, que la administración autonómica dio de baja por asegurar que el gobierno local no disponía la totalidad de los terrenos. El delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha señalado en rueda de prensa que la Junta "ha mentido" y "ha discriminado a la ciudad de Jerez". Díaz también ha anunciado que han solicitado una reunión con el presidente del gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla y que han remitido un documento a la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, todos los informes jurídicos y técnicos que acrediten la baja del proyecto de la Iniciativa Territorial Integrada, además de reclamar los 3,7 millones de euros del proyecto para ejecutar el propio ayuntamiento este proyecto.

El punto de colisión entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía son parte de los terrenos en suelo urbano de ADIF en la zona de El Portal y cuya cesión es necesaria para la correcta consecución del proyecto. El delegado de Urbanismo ha reconocido en rueda de prensa que no llegó a un acuerdo con la empresa estatal de infraestructuras ferroviarias para la cesión de esos terrenos pero que "a la técnico le pareció bien y asintió por la cabeza" la alternativa propuesta por el gobierno local. El Ayuntamiento, ante esta negativa, propuso unos terrenos y un trazado alternativo por caminos interiores de titularidad municipal que según la administración autonómica no da respuesta al planteamiento del Plan General de Ordenación Urbana ni al previsto en el plan especial del río Guadalete. Díaz sí reconoció que hay un acuerdo con ADIF sobre los suelos no urbanizables. La Junta reclamó entonces "alternativas coherentes" a este proyecto o negociar con ADIF de una forma más profunda. A este respecto Díaz ha querido justificar con un documento del área de Urbanismo que no es necesario realizar un plan especial para el terreno alternativo propuesto por el gobierno jerezano por lo que "no habrían excusas" para ejecutarlo.

Díaz cree que la ciudad "está harta de enfrentamientos políticos"

Ante esto, Díaz ha acusado a los cargos responsables de la Junta de "estar por encima moralmente de Jerez" ya que no habrían respondido a los requerimientos de información de la administración autonómica. "Los culpables somos siempre nosotros y ya está bien", asegura José Antonio Díaz reclamando el expediente completo de las obras de Esteve y acusando a la Junta de "estrangular políticamente" a la ciudad.