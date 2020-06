"Aqualia ha hipotecado al alcalde de Torrecera y ahora tiene que devolverle el favor"

El ex alcalde de Torrecera y principal impulsor del proceso de municipalización del agua en esta ELA, Manuel Bertolet, habla en Más de Uno tras la intención anunciada del gobierno de la localidad de encomendar la gestión del agua a Jerez

Adelante Jerez llevará ante la Justicia la decisión que tomará hoy el Ayuntamiento de Torrecera de encomendar la gestión del agua a Jerez por causas económicas. La agrupación entiende que es una "privatización del agua en las ELA" y cree que el Ayuntamiento de Jere pretende dar a Aqualia “a dedo” el servicio. En una entrevista en Más de Uno, el ex alcalde de la ELA, Manuel Bertolet, ha explicado que no tenía conocimiento del Pleno, convocado "de urgencia y con nocturnidad". Aseguran desde Adelante Jerez que su alcalde lleva un año sin emitir un sólo recibo de agua, para no obtener ingresos y justificar la entrega del servicio. Adelante Jerez preparará un extenso dossier para ponerlo a disposición de la Fiscalía y asegura que el Ayuntamiento de Jerez ha "amparado irregularidades" sobre este proceso.