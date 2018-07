La UPA afirma que llevan cuatro años sin beneficios

Los olivareros están vendiendo a pérdidas pues el precio del producto, 1,20 euros está muy por debajo de los índices marcados por la administración que lo cuantifica en 2,40€. Rodríguez pide la mediación directa y la intervención del propio Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya que considera esta organización agraria que no se puede solicitar una revisión por mor de las adversidades climatológicas cuando la cosecha del año pasado fue la más importante de la historia. Por eso no procede realizar una revisión distinta a la vía ordinaria.Una medida que vendría a aliviar la delicada situación económica de los olivareros al igual que ocurriría si se devuelven casi 1,6 millones de euros del concepto del impuesto de hidrocarburos por el gasoil utilizado en los grupos electrógenos de las comunidades de regantes. Sólo en la provincia existen 20.000 Has de olivar donde se utiliza este sistema, fundamentalmente en la comarca de La Loma. Una devolución que puede solicitarse con carácter retroactivo desde el año 2009.Por otra parte se ha referido a su renuncia como tesorero de la interprofesional del aceite donde ha lamentado que algunas organizaciones como la de los envasadores quieren promover campañas de promoción para el aceite de oliva en general sin hacer distinción entre otras categorías como el virgen o el virgen extra.