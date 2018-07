El Presidente destaca la situación económica saneada del organismo

La Diputación Provincial de Jaén no acometerá ningún tipo de recorte en materia de personal.

Reyes Martínez ha asegurado que salvo que el gobierno central imponga medidas que afecten a los funcionarios, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, no llevarán a cabo ningún recorte como consecuencia de la política de austeridad y de equilibrio presupuestario que vienen poniendo en práctica desde el año 2011 y en lo que llevamos del presente ejercicio. Unas cuentas responsables que se saldaron el año 2011 con un 82% de ejecución presupuestaria y que permite seguir apostando por el empleo impulsando lo sectores considerados estratégicos. Una situación económica que Reyes Martínez califica de saludable.En esta dirección, Reyes ha destacado que a pesar de las dificultades por las que atraviesan los distintos municipios en materia económica todavía no se ha planteado ninguna reestructuración en los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos. Una cuestión que en el momento que pudiera plantearse sería sometida al consenso de los miembros de dicho consorcio. Un modelo, el de la agrupación de servicios que ha anunciado el gobierno para ahorrar costes, y que no es nada novedoso pues se viene llevando a cabo desde hace años como es el caso del abastecimiento de agua, la ayuda a domicilio o incluso hay municipios donde se comparte el mismo interventor o arquitectos. Francisco Reyes ha anunciado igualmente que en la jornada de ayer se firmo el convenio con el Ayuntamiento de La Carolina sobre el funcionamiento del parque de bomberos al aceptar la corporación carolinense, que se había mostrado reacia a ello, el convenio que diputación puso encima de la mesa.