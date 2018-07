Llegan a la capital para exigir cumplimiento plan Linares Futuro

Los ex trabajadores de Santana siguen en la lucha. No quieren que su problema sea otro más de los que caen en el olvido. Por eso tras recorrer a pie la distancia entre Las Infantas y la capital, se han manifestado por sus calles para protestar contra la Junta de Andalucía a la que responsabilizan de los incumplimientos del Plan Linares Futuro.

La situación se hace cada vez más insoportable para este colectivo que sin prejubilaciones y sin indemnizaciones deben hacer frente al pago del convenio de la Seguridad Social para poder mantener sus cotizaciones. Una situación que además ya repercute dicen en la economía de la propia ciudad linarense. Así lo ha expresado el portavoz de este colectivo, Pedro Gálvez, quien ha lanzado un claro mensaje a la administración andaluza.

Pero las críticas no sólo las dirigen contra la Junta de Andalucía, el PP y ,en concreto, el Subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, está en el punto de mira por gravar más la delicada situación económica de estos trabajadores. Y es que no sólo es que no cobran sino que además deben hacer frente a algunas sanciones económicas por las protestas no autorizadas.

Precisamente la actitud del Subdelegado del Gobierno ha sido calificada de prepotente por parte de las centrales sindicales UGT y CCOO que no entienden cómo todavía no han podido reunirse para abordar esta situación . Manuel Salazar secretario provincial de UGT entiende que esta situación se retrotrae a tiempos pretéritos.

Tanto el colectivo de ex trabajadores como los sindicatos han advertido que la conflictividad laboral puede ir en aumento si no se soluciona un problema originado por la Junta de Andalucía.