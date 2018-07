Los ex empleados se presentan semidesnudos para exigir el cumplimiento de los acuerdos por parte de la administración

Están hartos de los engaños reiterados del gobierno andaluz y exigen soluciones de forma definitiva. Con los torsos desnudos han escenificado cómo se están quedando al carecer de cualquier tipo de prestación, no recibir las indemnizaciones pendientes ni las pólizas de prejubilación que llevan bloqueadas varios meses. Por eso aseguran que la lucha será larga ya que no están dispuestos a ceder hasta que logren sus objetivos. Juan Salazar, portavoz de este colectivo ha insistido ante los trabajadores en la necesidad de mantenerse unidos para hacer frente a una solución injusta e insostenible de la que ellos no son responsables.Además no descartan continuar con las protestas de forma sostenida y han lamentado que nuestros dirigentes no sean capaces de cumplir con lo que ellos mismos han firmado y prometido lo que está provocando el desánimo entre los ciudadanos.Por el momento desde el gobierno andaluz no se da ninguna respuesta y a pesar de trasmitir un mensaje de tranquilidad los afectados insisten en que sólo se ha cumplido el 5% de los acuerdos.