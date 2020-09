El AMPA 'Mar de Leva' del IES Saltés de Punta Umbría aconseja a los padres a que no lleven a sus hijos a clase durante toda esta semana y hasta que se "garantice la seguridad" de los mismos en el centro ante el covid-19

AMPA del IES Saltés del municipio de Punta Umbría llama a no llevar a alumnos hasta "garantizar la seguridad" como medida de protesta ante la falta de medios anti Covid

El AMPA 'Mar de Leva' del IES Saltés de Punta Umbría ha llamado a los padres a que no lleven a sus hijos clase durante toda esta semana y hasta que se "garantice la seguridad" de los mismos en el centro ante el covid-19.

Así lo han indicado, miembro de la Junta Directiva del AMPA y portavoz del mismo, que ha señalado que en el centro "no se garantizan las medidas de distancia de seguridad", por lo que van a comenzar con una serie de protestas a las puertas del centro a partir de este miércoles de 8,30 a 11,00 horas y los alumnos "no irán en toda la semana a las clases, y así seguirán hasta que se habiliten los medios".

En este sentido, Duque ha apuntado que el problema en sí "no es la ratio" sino "los metros cuadrados de las aulas" porque "se trata de un edificio muy antiguo, que tiene dos módulos y que no cumplen la normativa, ya que los pasillos son estrechos, las aulas son pequeñas, no hay sistema de calefacción ni de aire, ni ascensores".

En este sentido, desde el AMPA han emitido un comunicado, que entregarán a la Delegación de Educación exigiendo "la dotación de medios humanos y materiales para que pueda desarrollarse la modalidad de asistencia presencial con todas las garantías de seguridad para la salud de toda la comunidad educativa del centro, así como de sus respectivas familias, entendiendo, que de no ser así, la Delegación y la Consejería serán las responsables de las consecuencias que pueda ocasionarse por la falta de los mismos", han indicado en el escrito.