El ayuntamiento de Huelva activa medidas extraordinarias contra las consecuencias del Covid-19

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz (PSOE), ha anunciado un paquete de medidas económicas y sociales extraordinarias, que serán de aplicación temporal mientras se mantenga el estado de alarma decretado por el Gobierno central para contener la pandemia del covid-19.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, se trata de un plan de choque encaminado a proteger a los onubenses más vulnerables del impacto de esta crisis y a mitigar sus efectos en la economía y el empleo, y que incluye desde suspensión de tasas y flexibilización en el pago de impuestos, hasta moratoria en alquileres municipales y ampliación de ayudas económicas directas a los hogares.

En palabras del regidor, "estamos viviendo tiempos muy duros, en los que la prioridad es salvaguardar la salud, garantizando la asistencia a los más vulnerables desde el punto de vista social y, en paralelo, adelantándonos todo lo posible a las consecuencias económicas y sociales de esta situación con la puesta en marcha de medidas que contrarresten los efectos del coronavirus en la ciudad, en el empleo, en los hogares, en las pymes, los autónomos a todas las escalas".

El primer edil ha avanzado que, en esta línea, "revisaremos los presupuestos municipales de 2020 para adaptarlos a las nuevas necesidades de recuperación económica y social de la ciudad", recurriendo al Fondo de Contingencia en los casos necesarios".

"Estamos en permanente contacto con la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la Cámara de Comercio y las entidades incluidas en estas instituciones para seguir ampliando las medidas que fueran necesarias", ha añadido.

Por el momento, tanto a los contribuyentes en general, como a las empresas, "ofreceremos planes individualizados para flexibilizar los plazos de pago de los tributos municipales, así como también una moratoria en el pago de los alquileres de las viviendas municipales", ha adelantado el regidor.

Igualmente, en el marco de las medidas que ha abordado el Ayuntamiento con los agentes económicos, Cruz ha comunicado que "hemos decretado la exención en el pago de determinadas tasas municipales (como la de basura industrial, veladores, etc) a las empresas y autónomos que hayan tenido que paralizar su actividad a consecuencia del estado de alarma, así como a aquellos sectores que hayan visto limitada su actividad de manera sensible o que acrediten una caída de ingresos del 75 por ciento".

En el ámbito social, desde la Concejalía de Políticas Sociales se han activado protocolos para que las ayudas económicas directas --tanto las llamadas Ayudas Económicas Familiares como las Ayudas Económicas de Emergencia-- y a la alimentación no solo lleguen a los usuarios de los centros sociales, sino que se hagan extensivas a nuevos casos que los Servicios Sociales comprueben que están en especiales circunstancias de vulnerabilidad.

"Somos conscientes de que hay familias y personas que nunca han necesitado estos recursos pero que, debido a la situación en la que estamos, han tenido que cerrar sus negocios o han perdido sus ingresos y por eso les hemos incluido dentro de las distintas ayudas que vamos a dar desde el Ayuntamiento para paliar, dentro de nuestras posibilidades, los efectos de esta situación", ha señalado el primer edil.

Cruz ha remarcado que, con independencia de las medidas adoptadas, abiertas a la incorporación de las que vaya requiriendo la situación, "cuando salgamos del estado de alarma haremos un seguimiento de la situación en la que quede la ciudad en diferentes ámbitos, sectores, colectivos, etc para abordar el presente y el futuro en las mejores condiciones, trabajando desde la unidad, la solidaridad y el espíritu de superación".

MEDIDAS ECONÓMICAS

En el caso de las actividades económicas que se hayan tenido que paralizar por el estado de alarma, en lo que atañe a este periodo no se les cobrará la tasa por la utilización y ocupación privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública o terrenos de uso público; tampoco la tasa por la recogida de basuras en locales de negocios, comercios, oficinas, despachos, etc. y demás locales no dedicados exclusivamente a viviendas. De la misma manera no se abonarán los precios públicos por la prestación de servicios en los polideportivos municipales.

En consecuencia, en la liquidación anual del tributo que habrá de practicarse, se descontará de oficio la cuantía proporcional de la cuota que dicha suspensión haya supuesto, o de haber sido ya ingresada, se procederá a su compensación o devolución de su importe. Igualmente será extensiva esta medida a aquellos sectores en los que se haya visto limitada su actividad de manera sensible.

De la misma manera se eximirá del pago de los tributos señalados en aquellos casos en los que, aún no encontrándose en ninguno de los supuestos anteriores, se acredite fehacientemente haber cesado de manera temporal en el desarrollo de la actividad como consecuencia del estado de alarma o, cuanto menos, que dicho estado haya supuesto una caída de ingresos del 75%.

De otra parte, se ofrecerá a las empresas y resto de contribuyentes, planes individualizados para flexibilizar los plazos de pago de los tributos municipales, así como también una moratoria en el pago de los alquileres de las viviendas municipales.

AYUDAS SOCIALES

En las circunstancias excepcionales actuales, el Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha desde la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad un procedimiento para gestionar las ayudas económicas y alimentarias de emergencia para los casos de mayor vulnerabilidad.

En este escenario, en lo que respecta a las ayudas económicas directas, no solo se les hará llegar a familias o personas que ya estuvieran en la base de datos municipal por haber sido beneficiaras de algún tipo de ayuda. El Ayuntamiento también destinará estas prestaciones a casos --valorados de forma preliminar por profesionales de los Servicios Sociales-- que no tuvieran expediente previo de intervención municipal y que presenten situaciones de especial vulnerabilidad social.

Esta consideración será aplicable a los dos tipos de ayudas económicas que gestiona la Concejalía: las llamadas ayudas económicas familiares, destinadas a familias con hijos menores; y las ayudas económicas de emergencia, para las familias que no tienen menores a su cargo.

De otro lado, se abordarán también aquellos casos que necesiten compra de alimentos o de farmacia, previa valoración de la situación, atendiendo a los supuestos de mayor necesidad y falta de red de apoyo familiar.

Así, desde el Consistorio se han articulado otro tipo de ayudas con otras entidades como el economato solidario Resurgir para ayudar a la adquisición de alimentos y bienes de primera necesidad y se ampliará este recurso a otros establecimientos y entidades de la ciudad.

En definitiva, "desde el Ayuntamiento de Huelva se seguirá trabajando y adaptando todos los recursos, ayudas y atenciones que podamos para ayudar a quienes peor lo están pasando estos días por no poder cubrir sus necesidades básicas".