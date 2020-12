Vecinos de la calle Primavera en contra del proyecto de obras en la plaza Rafael Guillén

El ex alcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, se ha hecho eco del malestar de los vecinos de la calle Primavera, quienes han iniciado una campaña de recogidas de firmas después de que el gobierno de PP y CS en el Consistorio modificara el proyecto de mejora de la plaza Rafael Guillén, iniciado en el anterior mandato, contemplando eliminar una de las calzadas, así como parte del histórico bulevar, lo que supondrá la desaparición de centenares de plazas de aparcamiento, y la merma de una de las principales arterias del Zaidín.

El socialista, que han mantenido hoy un encuentro con los vecinos de la zona, ha recordado que el proyecto de intervención en la plaza se inició durante su mandato con cargo a los fondos DUSI, pero las obras se tuvieron al aparecer restos arqueológicos, actuación que “debe retomarse una vez evaluados los restos sino queremos perder estas ayudas Europeas”. Así, Cuenca ha apuntado que el anterior proyecto, consensuado por los vecinos, recogía la conservación de los restos arqueológicos, un proyecto “trabajado con los residentes, algo que no ha ocurrido con las modificaciones planteadas por el gobierno de Luis Salvador que toma decisiones de espaldas a los granadinos y granadinas, en contra además de sus intereses”.

En este sentido, el máximo responsable del PSOE ha apuntado que “no sabemos qué le pasa al gobierno Bipartito con la calle Primavera, pero no hace más que sumar despropósitos. Primero fue imponer una nueva zona azul que tuvo que detenerse, y ahora, intentar eliminar la mitad de una calle, cuando hablamos de una de las principales arterias del barrio, en una zona donde además no hay aparcamientos públicos, ni casi comunitarios”.

El socialista ha apuntado que “los vecinos han pedido los estudios arqueológicos en que se basan para modificar el proyecto”, y ha precisado que no hay justificación a que se desmantele el vial, “máxime cuando los vecinos están en contra y no se ha contado con ellos”. A juicio de Cuenca, “está claro que PP y CS en el Ayuntamiento de Granada desconocen absolutamente cuál es el sentir de los granadinos, y sobre todo, el actual alcalde más preocupado en mantenerse a flote como sea, aunque eso suponga estar cambiando de partido político, como si se tratara de cromos”.

“Es triste que desprecien la opinión de los vecinos, que de forma reiterada no sólo ha pedido información, sino que han solicitado que se detenga la intervención, por carecer de sentido, y suponer además la desaparición de cientos de plazas de aparcamiento, en una zona que carece de aparcamiento público o garajes comunitarios”, ha concluido.

Por su parte, Javier Alonso Martín, portavoz de los vecinos de la calle Primavera, ha destacado que los residentes son conscientes del valor que tienen los restos arqueológicos de la calle Primavera, “pero no estamos de acuerdo que para rehabilitarlos se pierda un carril de circulación, la calzada e incluso parte del bulevar, cuando los propios técnicos nos han reconocido que en esa parte no tienen valor alguno”. “Cuando nos hemos informado de la relevancia o el porqué de la nueva intervención , el único motivo es que en una esquina hay unos restos, que el propio arqueólogo dice que no tienen relevancia, por lo que no es imprescindible esta intervención”, ha puntualizado.

En este sentido, Marisa de la Torre, presidenta de la asociación de Vecinos de Cervantes, ha mostrado también el malestar vecinal, después de que se presentara el proyecto en la Junta Municipal de Distrito. Al respecto, ha apuntado que desde su colectivo se ha presentado una propuesta de modificación del proyecto que sólo ha recibido silencio por parte del equipo de gobierno.