Noticias matinales de Granada del 27/04/2022

Más de Uno Granada 26/04/2022

Hola, muy buenos días. Son las ocho y veinte minutos de la mañana y contamos con 11 grados. Día gris y con chubascos el que esperamos hoy. Ciudadanos vive ya los 4-6 minutos que se puede estar sin corazón. Y lo peor debe ser, cómo, cuándo se hunde el barco, ve uno huír a los que creías fieles a ti. Ramón Martínez, alcalde de Huéscar, ya lo saben, ha comunicado su baja del partido naranja, también la del resto del ediles del grupo en este municipio. Pierde Ciudadanos otra alcaldía.

La cosa es que lo hace justo ahora… como lo han hecho también los parlamentarios andaluces María del Mar Sánchez o Raúl Fernández. El segundo no descarta por cierto seguir en la política en otro partido. Ya veremos quién se quedaba en el partido por “cumplir” con su cargo, quien se ha quedado para mantener un cargo, y quien ha abandonado el partido para seguir chupando poltrona en otro partido. Hace leña del árbol caído el exalcalde Luis Salvador.

Uno puede considerar que sí, que Ciudadanos ha dado bandazos y criticarlo. Pero lo de Salvador.... Es que se ha lanzado salvajemente a apoyar a Juan Espadas (PSOE). Parece que hay que tener una moral todoterreno para seguir en la política. Salvador que estuvo 20 años en el PSOE y que lo abandonó, recordemos, por “responsabilidad” y visión de futuro, porque el PSOE “perdió sus orígenes y señas de identidad hasta hacerlo irreconocible hoy para buena parte de la sociedad".

Del PSOE es el alcalde, Paco Cuenca, le ha afeado al presidente de la Junta Juanma Moreno que convoque elecciones el domingo de Corpus. En su línea, ha criticado también que la convocatoria sea ese día el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, alcalde de Maracena y cabeza de lista por Granada, Noel López. Desde el PP, no obstante, cómo no, la consideran una fecha idónea. Lo que desde luego no se ha producido nunca es un proceso electoral en fechas festivas, y eso, según la doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Granada, Giselle Hipole experta en procesos electorales andaluces, puede condicionar la participación.

Y un apunte en clave sanitaria: el último boletín de la Junta refleja que han fallecido 3 personas por covid desde el pasado viernes y que un total de ocho personas han requerido hospitalización. Se ha producido también un total de 537 contagios desde el último boletín de salud, de los que 257 son mayores de 60 años. 42 personas permanecen hospitalizadas, 3 en las unidades de cuidados intensivos.

La urgencia del CATE

El senador del PP por Granada, José Robles, ha preguntado en el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por cuáles son las razones por las que las obras del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril, declaradas de emergencia en junio de 2019,a 26 de abril del año 2022, aún no han sido puestas en funcionamiento. Y ha obtenido como respuesta de Fernando Grande-Marlaska que el CATE "estará en funcionamiento pleno este verano" y que su departamento ya ha "acordado" y "suscrito un convenio con la autoridad portuaria de Motril" con el fin de que se pueda proceder "a la ocupación de estas instalaciones inmediatamente". El ministro dice que no le extraña que el PP tenga "tanto interés" en que este proyecto se ponga en marcha porque, a su juicio, "si no fuera por" el Gobierno, el país "seguiría perdiendo" efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como "medios" e "infraestructuras" para estos e "inversión" para "hacer política migratoria".