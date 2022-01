Noticias matinales de Granada del 26/01/2022

LEER MÁS Noticias mediodía de Granada del 25 de enero de 2022

8.20 minutos de la mañana. Hola, muy buenos días. Vuelve a descender el número de contagios registrados por COVID en Granada. No obstante, la presión hospitalaria sube otra vez. Los bandazos epidemiológicos. Solo en el día de ayer 54 personas fueron hospitalizadas y 8 murieron a causa del virus. Además, Granada despierta este miércoles 26 de enero con 5 grados de temperatura en la capital, con el cielo gris, nublado y la probabilidad bastante alta de que llueva durante casi toda la mañana en la parte este de la provincia.

El Gobierno ha confirmado la naturaleza machista del asesinato de Mónica, de 50 años, que fue apuñalada por su marido, Antonio, de 48 años, que después se suicidaba pegándose un tiro con una escopeta en Algarinejo. Hoy es el primer día de luto de los tres que ha decretado el municipio. El matrimonio tenía dos hijos, de 20 y 27 años. No existían denuncias previas, Inmaculada López, subdelegada del Gobierno en Granada, recuerda la importancia de utilizar el 016 para denunciar casos de violencia machista. Mónica pasa a ser la víctima 1.128 de todas las registradas por violencia machista desde que se contabilizan registros de forma oficial. Hoy se podrán sumar a distintas concentraciones en repulsa de este crimen machista, el Ayuntamiento organiza un minuto de silencio en la Plaza del Carmen a las 12 de la mañana. Mónica es la primera víctima de violencia machista de este 2022 en Andalucía y la segunda en Granada en un espacio de tiempo muy corto, después de que el 10 de diciembre también fuera asesinada por su pareja Lorena, en la Zona Norte.

Más asuntos. Los representantes de los distritos Genil y Chana y de los municipios metropolitanos de Santa Fe y Chauchina, miembros de la Mesa del Aeropuerto, han mostrado su apoyo a la propuesta del Ayuntamiento de la capital de ampliar el metro por estos barrios para acercarlo a la cornisa sur y al aeropuerto. El alcalde, Paco Cuenca, no rechaza la propuesta de la Junta de que discurra por el centro pero considera más prioritario que conecte a estos barrios. El Ayuntamiento ha presentado ya por escrito las alegaciones al proyecto de la Junta de Andalucía. Y desde el Pp, Luis González, le dice que no debería opinar sobre algo que no le compete y que no está al tanto de todo el trabajo técnico y presupuestario que se ha llevado ya a cabo. Le pide que se centre en otros asuntos.

Situación epidemiológica y más puntos de vacunación

La incidencia de COVID sigue a la baja en la provincia como en el resto de España. Si miramos a la incidencia acumulada en los últimos siete días, hay 502 contagios por cada 100.000 habitantes en la provincia. Lo que sí sigue preocupando es la presión hospitalaria: después de que en las últimas 24 horas se hospitalizaran a 57 personas, 345 permanecen ingresadas, 26 en unidades de cuidados intensivos. Este miércoles 26 de enero y el domingo 30 de enero Salud vacunará sin cita de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30, en Fermasa. Solo a personas de 12 años pendientes de cualquier dosis, a los de 30 a 37 para la tercera; para aquellos a los que les falta por recibir la segunda dosis de la vacuna de Janssen; también para los que tienen la pauta completa de AstraZeneca. Las embarazadas también podrán vacunarse estos días, hoy y el domingo, en Fermasa.