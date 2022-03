Noticias matinales de Granada del 25/03/2022

LEER MÁS Más de uno Granada del 24/03/2022

8.20 minutos de la mañana. Muy buenos días. ¡Ya es viernes! Despertamos a esta hora con 11 grados, con la desagradable calima y este tiempo que no nos permite oler a Semana Santa, pese a que ya empiezan los preparativos de la fiesta, porque el polvo nos impide respirar. Hoy la calidad del aire es extremadamente desfavorable, es decir, rematadamente mala e incluso, así lo refleja el índice de calidad del aire, dañina para la salud. Todo es debido a las partículas en suspensión de este polvo del desierto tan molesto.

Crisis del coronavirus

En la última jornada, a la espera de los datos de hoy, hemos visto disparados los contagios de coronavirus. El último parte de salud de la Junta refleja 375 positivos. Los hospitalizados siguen bajando… ya veremos si este repunte trae consigo nuevas hospitalizaciones o son casos leves. Ahora permanecen ingresados por el covid 51 personas, de las que seis están en las unidades de cuidados intensivos. Además, en las últimas 24 horas, otro fallecido. De momento este mes de marzo el virus ha acabado con 25 vidas.

El 'gran anuncio' del Corredor Mediterráneo entre Granada y Almería

Y a continuación, les destripo un titular: el de “Granada tendrá Corredor Mediterráneo hasta Almería por 615 millones de euros”. Lo primero antes se daba por sentado, pero nos ha ido tan mal que ya hasta eso es noticia. Los avances llegan a paso de tortuga a Andalucía Oriental. El anuncio de que el Ministerio de Transportes ha presentado el informe del tramo que conectará Granada con Almería por AVE… a ver, esta conexión no será realidad, al menos, hasta que llegue el AVE a la provincia almeriense. No solo eso, sino que además, las principales asociaciones del tren denuncian que el tren circulará por el trazado actual, que es prácticamente del siglo XIX (1904), en lugar de seguir el ejemplo de Europa para que los trenes circulen a una velocidad competitiva que los convierta en una alternativa viable al coche. Además, como la fecha para que sea realidad no está limitada, lo que sí es seguro es que para su financiación no se usarán fondos europeos, así que eso es una gran oportunidad perdida.

Más titulares

MÁS TITULARES

La Confederación General de Trabajadores ha convocacado hoy una concentración para protestar por la situación en el Área de Derechos Sociales de Granada. Consideran que si incumplen los compromisos acordados para conseguir unos servicios sociales dignos a la ciudadanía. Doce días de huelga de la plataforma por la defensa del sector del transporte. La planta de Thielmann Portinox en Granada, dedicada a la fabricación de contenedores de acero inoxidable, ha paralizado esta semana su producción de forma temporal por la huelga de transportes, que ha afectado a la llegada de suministros y está impidiendo a su vez la salida del producto hasta su destinatario final. Son conocidos porque fabrican los barriles de cerveza…