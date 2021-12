Noticias matinales de Granada 14/12/2021

LEER MÁS Oportunidad de oro para el Granada CF

Muy buenos días. ¿Cómo están? Despierta Granada con 6 grados de temperatura a esta hora… y con un terremoto esta madrugada, El Instituto Geográfico Nacional informa que, sobre las 5:36 horas de este 14 de diciembre, se ha registrado un terremoto de magnitud 3.2 con epicentro en Alhama de Granada. A pesar de su tamaño, el temblor no se ha notado demasiado debido a la profundidad en la que se ha generado, a 56 km de por debajo del nivel del mar. Es martes, 14 de diciembre, y estaremos hoy muy atentos a la actualización del parte de contagios por COVID de la Junta. El último informe arroja que se han producido tras el fin de semana 374 positivos diagnosticados y que la incidencia acumulada es de 139 puntos en la provincia y de 170 en la capital. 38 personas hospitalizadas, 9 en las ucis. Ya están aquí las más de 19.000 dosis para los menores de entre 9 y 11 años y de 5 a 11 si tienen alguna patología, que podrán ser inoculados a partir de mañana y que pueden pedir cita ya. También los mayores de 60 años pueden pedir cita para vacunarse en Doctor Olóriz y en centros de salud de Albayda, en Zaidín Centro y Gran Capitán.

Un 85,6% de la población de Granada tiene al menos una dosis, sigue alrededor de un 15% que todavía no han decidido inocularse. ¿Serán de los que ven el demonio en la vacuna, como lo ven todavía unos pocos que han seguido manifestándose en la plaza del carmen porque dicen ver a Satán en el Alumbrado navideño? Les decimos que no: que está probado que el demonio no está en la vacuna ni tampoco en el alumbrado navideño según los Satanistas de España. La Policía Local ha tenido que detener por cierto, a uno de estos energúmenos que se negaba a abandonar el Hospital de Neurotraumatología después de que se le pidiese por no haber presentado el certificado covid.

Y otro anuncio a medias… La Cámara de Comercio de Granada y la Diputación, dicen estar de la mano en sus negociaciones con Iberia y prometen nuevas conexiones aéreas en enero… Esta es la promesa de Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme y de la Cámara de Granada. Cámara y Diputación han anunciado también seis líneas de ayudas para las empresas granadinas valorada en más de un millón de euros y que podrán solicitar 179 empresas granadinas hasta el próximo 20 de diciembre.

Despertamos también con un suceso. Un varón ha fallecido en la tarde de este pasado lunes en Fuentevaqueros (Granada) tras caerle encima un árbol mientras descargaba un camión, según informa Emergencias 112 Andalucía. El hombre tenía 61 años.

Mañana habrá una concentración, que se espera masiva, de los agricultores de la costa, ¿qué reclamarán? Pues más atención. Tienen prisa, porque llevan demasiado esperando: hay que solucionar el problema de los espigones, de Rules… porque llover no llueve, porque van a tener una campaña malísima. Piden la participación ciudadana. Y digo yo, que políticos, dado que se suman siempre puntos por reivindicar al campo en sus declaraciones.

Además, el Granada CF se salva por los pelos… suma un punto gracias a Jorge Molina. Pedro Lara nos cuenta los detalles.

Continúa la polémica en el caso Juana Rivas. Ahora la madre de Maracena denuncia la divulgación de los datos de uno de sus hijos. Se acusan de airear estos documentos uno y otro letrado.