Noticias matinales de Granada 12/01/2021

Despierta Granada con 5 grados a esta hora, 3 grados marcan los termómetros en Baza. Hoy los cielos serán más bien grises, se despejaran por la tarde. No descarten, ya han escuchado al hombre del tiempo de Onda Cero Roberto Brasero, lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en el litoral y las sierras. Gris sigue el panorama sanitario: en Andalucía decrecen los contagios, pero en Granada, al menos lo que llevamos de semana, seguimos contabilizando cifras altas. En los últimos dos días, a la espera de los datos de hoy, han muerto 4 personas y se han contagiado más de 2.000 personas, 2.388 concretamente. Aurora Bueno, catedrática de Salud Pública de la Universidad de Granada, asegura que es pronto para hablar de que el COVID será una enfermedad endémica o para contabilizar los casos de otra manera.

Los hospitalizados también crecen, 283 personas permanecen ingresadas en Granada. Los asuntos coronavíricos también crean roces en el Ayuntamiento de Granada. Entre la oposición y el PSOE. El equipo Cuenca, se jactaba de que la cabalgata de Reyes, un supuesto éxito para evitar contagios y mantener intacta la ilusión infantil para ellos, fue ideada por la Comisión Covid. Para otros la cabalgata fue innecesaria, además de fea para algunos expertos que la consideran estéticamente indigna para ser la cabalgata más antigua de España. El caso es que la Comisión COVID se reunirá mañana. Lo cierto es que desde que la anunció Cuenca se han reunido poco… decían que cada dos semanas iban a comparecer, pero no ha sido así. Poco se ha escuchado al experto en salud pública Joan Carles March, que la dirige. Cuando no comparecían decían que era debido a que en el tema, claro está, van a la zaga de la Junta, que es quien puede tomar decisiones. ¿Para qué la crearon entonces? La única decisión que sí tomó tajante esta comisión fue cancelar las uvas en el Carmen… un poco pobres sus cometidos, pero claro; no van a admitir que fue una comisión postureo, que crearon para parecer comprometidos con el problema sanitario y que no tenía mucho sentido crear. El caso es que, claro, que anuncien reuniones ahora, después de todas las fiestas navideñas… Pues al PP le parece que van tarde.

Hablando del PP, tengo algo que contarles. Sacado directamente del libro de Parábolas de Jesús. Y es que…vuelve un hijo pródigo de los populares. Juan García Montero, que siempre se sintió popular pero que abandonó el partido tras una dura batalla contra Sebastián Pérez, vuelve a las filas populares. García Montero, tras abandonar el Partido Popular, creó su propia formación, Centrados en Granada, que arañó 3.312 votos en las elecciones al Ayuntamiento de Granada de 2019. Montero tiene mejor relación con el actual presidente provincial del PP… y Francisco Rodríguez, claro está, sabe que García Montero es un candidato más moderado y centralista que le permitiría ser más competitivo en la futura pelea por el Ayuntamiento de Granada. Podría ser una buena forma de revivir del harakiri. De que los populares compitan por el bastón de mando que, ahora defiende con uñas y dientes Francisco Cuenca.