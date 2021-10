Noticias matinales Granada 07/10/2021

LEER MÁS Noticias mediodía Granada 06/10/2021

Hola, muy buenos días. Cuando son las ocho y veinte contamos en el centro de Granada, en la calle Recogidas, con 13 grados. Y con estas noticias comenzamos la jornada.

Todos los distritos de Granada están ya en el llamado ‘nivel 0’ de la Junta de Andalucía, es decir, no habrá ya tampoco restricciones de aforo ni horario (más allá de los que ya hubiese) en las localidades de la costa y la Alpujarra. Esto se recibe como una buena noticia para los empresarios del poniente, que, no obstante, el problema lo tendrán más adelante, cuando termine el puente del Pilar. El problema vendrá cuando no puedan venir los ciudadanos centroeuropeos que huyendo del frío visitan nuestras costas.

La mayoría de ayuntamientos de Granada no se ha posicionado aún al respecto de la nueva ley de vivienda del Gobierno, a excepción del de Almuñécar para decir que tampoco le gusta esta ley ‘comunista’. Les quema la palabra en la boca a los populares: ‘Comunista’. La realidad es otra: es una ley que afecta a poquísima gente, para bien y para mal. El recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles solo se aplicará a las viviendas vacías. Es difícil saber el número exacto de viviendas así, por la desactualización de los datos, pero según el stock de viviendas disponibles y los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, podríamos hablar de que en Granada hay alrededor de 24.375 viviendas vacías, de las que ojo, tres de cada cuatro podrían estar en estado ruinoso según el portal inmobiliario Idealista.

La regulación del alquiler, solo afecta a los grandes tenedores además… Pregunta. ¿Por qué no se encona tanto el debate en torno a los jóvenes, que con los bonos prometidos tampoco podrían independizarse?¿Por qué el enfado no va también contra que hay 9.013 jóvenes de 25 a 29 años en paro en Granada? En fin, en otros países, regular el alquiler no ha funcionado muy bien. Pero ese no es ahora nuestro asunto, como tampoco entiendo que lo sea, dado que puede hacer poco para cambiarlo, el de Luis González. El concejal popular sin embargo tiene su opinión y lo considera un tema que afecta directamente a las libertades de los granadinos… le pide al alcalde que se posicione. ¡Libertad!

Más asuntos. Hoy El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, recibe al jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro Esteban López Calderón, con motivo del aniversario de la Batalla de Lepanto. 450 años hace que las tropas españolas evitaron el dominio turco sobre el mediterráneo, y en ella participaron granadinos tan notables como el almirante Álvaro de Bazán y la legendaria María la bailaora. Manifestaciones también hoy del sindicato CSIF en defensa de la plantilla del Servicio de Emergencias 112 en Granada ante la sede de la Junta.

Conocemos a esta hora la información del tiempo bajo gentileza de AC FOTOVOLTAICA. Otra jornada más marcada por el ambiente soleado y caluroso, cielos despejados salvo nubes bajas y brumas en la costa y en el tercio norte. Máximas de 30 grados en Maracena y Albolote, 29 en Granad y Loja, 28 en Alfacar y 27 en Padul, Cúllar y en la costa, en Motril.