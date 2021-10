Noticias matinales Granada 04/10/21

Hola, muy buenos días. Cuando son las ocho y veinte minutos en Granada capital contamos con 10 grados, les contamos las noticias del día en la capital y provincia. Para mejorar la calidad del aire, hoy el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; el presidente de la Diputación, José Entrena; el delegado territorial de Fomento, Antonio Granados; y el concejal de Medio Ambiente, Jacobo Calvo asisten a la Conferencia Metropolitana sobre Calidad del Aire, en la que está prevista también la participación de alcaldes del cinturón.

Y el debate..., si cerrar el cierre del anillo según los expertos supone que el aire mejora, ¿por qué Cuenca se opone? Porque es una obra faraónica, dice. Quizá también piense como Antonio Cambril, de Unidas Podemos, que considera que sería cercar aún más la ciudad y que se construyan más edificios. Habrá que esperar, pero mejorar la calidad del aire en tan poca legislatura es desde luego una propuesta política faraónica.

Y esta tarde volverá a visitar Granada el presidente de la Junta, Juanma Moreno en calidad de presidente del PP andaluz. Se reunirá la Junta Directiva Autonómica del Partido en Granada. También estuvo el PP de Granada en la puesta de largo de Pablo Casado en Valencia. Francisco Rodríguez, presidente provincial, asegura que mejorar las conexiones aéreas y ferroviarias es crucial para nuestra ciudad. Y que con Casado todo irá mejor para Granada. Que el Gobierno de Casado sea mejor que el de Sánchez es un futurible que poco nos incumbe, lo que sí parece evidente es que ya están de acuerdo en algo PP y PSOE en Granada, en mejorar las conexiones a la ciudad, así que ya tiene algo en lo que sentarse a trabajar juntos.

La estafa del 'Alhambra Sport Club'

Precisamente al PP, a la Junta, pide el Ayuntamiento de Granada que amplíen el Conservatorio Ángel Barrios, porque hay un solar junto al edificio que no se utiliza más que como parking y porque es difícil dar una educación de calidad y cumplir con las medidas anticovid así. Lo reivindica Miguel Ángel Fernández Madrid, concejal de urbanismo.

Y seguimos en clave política. Macarena Olona, diputada nacional de VOX por Granada, visitó Loja para celebrar junto a los militantes, lo rural frente al globalismo… Desde luego no hay que pensar en globalismos para encontrar injusticias, ni hay que ir más allá del mar para encontrarlas, 48 inmigrantes han llegado por cierto a nuestras costas de manera lamentable una vez más… Nos hacemos eco, en fin, de la denuncia de los trabajadores del recién cerrado gimnasio We, rebautizado como Alhambra Sport Club, que se enfrentan a una situación de incertidumbre porque se les prometió el oro y el moro y ahora no tienen para pagar el pan. Y además de a ellos, se sienten estafados muchos usuarios del gimnasio. Luciana Jiménez es usuario del gimnasio desde hace 5 años. En cuestión de 10 días ha visto como el gimnasio anunciaba repentinamente su cierre y ella perdía su dinero.