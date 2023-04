La Universidad Loyola impartirá un nuevo grado internacional dual gracias al acuerdo con Loyola New Orleans

Loyola nuevo grado dual

La Universidad Loyola, a través de su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, impartirá un nuevo grado internacional dual en Administración y Dirección de Empresas gracias al acuerdo suscrito con Loyola University New Orleans, universidad jesuita norteamericana ubicada en Luisiana.

En concreto, los estudiantes que actualmente estén cursando el primer curso del Grado en ADE (Plan 2022) o el doble grado en ADE y Datos y Analítica de Negocio en los campus de Córdoba y Sevilla de la Universidad Loyola serán los primeros en optar al programa dual o double degree en Administración de Empresas. Este programa les permitirá obtener dos titulaciones oficiales: la de grado en ADE por la Universidad Loyola y el Bachelors’ Degree in Business Administration con especialidad (major) en Management o en Marketing por Loyola University New Orleans. Este doble grado supondrá que los estudiantes -que serán seleccionados de entre los solicitantes- cursen su tercer año completo en Loyola University New Orleans.