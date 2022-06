La Universidad de Córdoba concede su Medalla de Oro a la Universidad de Málaga

El rectorado de la universidad de Córdoba ha acogido el acto de entrega de la medalla de oro de la universidad de Córdoba a la universidad de Málaga.

El rector de la uco, José Carlos Gómez Villamandos, ha realizado un recorrido por la trayectoria histórica común de ambas instituciones, que ha significado “compartir momentos históricos, objetivos sociales, responsabilidades como entidades públicas, y no pocas dificultades, con muchos frentes en los que hemos arrimado el hombro de manera conjunta por el bien de nuestras universidades, y más allá por la fortaleza del sistema universitario andaluz”. El rector ha señalado como ejemplo de esos obstáculos “el propio modelo de financiación, por el que aún seguimos trabajando, y que ha tratado de ser un empeño común que, sin perjuicio para nadie, compense las dificultades de aquellas que resultaban no suficientemente financiadas a tenor de diversos criterios. Si pierde una, perdemos todas. Si fortalecemos cualquiera de nuestras universidades, nos fortalecemos todas, no es sólo el compañerismo lo que alumbra este evento”.

Gómez Villamandos ha destacado que “son muchos los méritos de una Universidad de Málaga que ha resultado clave, y sin la que no se entendería el extraordinario desarrollo de su provincia, de su propia ciudad, en la que la cultura y el desarrollo tecnológico han sido protagonistas, y el crecimiento económico una constante”. En este sentido, ha apuntado al sello de “universidad emprendedora” y la cámara de simulación de la atmósfera de Marte como algunos destacados ejemplos de su trayectoria en estos años. “Es preciso también reseñar que ambas universidades hemos contado con la posibilidad de participar al máximo nivel en el diseño y gestión de los procesos de la universidad española”, ha continuado el rector de la uco, “al recibir la confianza del Sistema Universitario Español para presidir crue en dos etapas, dos periodos muy complicados por motivos diferentes, pero que en ambos casos se pudieron afrontar gracias al apoyo y aliento del resto de las universidades andaluzas”. El rector ha finalizado su discurso subrayando “la solidaridad real y sólida entre nuestras universidades y la de su rector, que siempre ha estado dispuesto a dar respuesta positiva a aquello que se le ha solicitado, ya sea en el ámbito de nuestra actividad académica o en el apoyo a cualquiera de nuestras universidades andaluzas en momentos difíciles.”

El rector de la uma, José Ángel Narváez Bueno, ha agradecido el reconocimiento como muestra de “la permanente y leal colaboración entre ambas instituciones”, desde que hace 50 años “un Decreto alumbraba el anhelo de dos grandes ciudades andaluzas: unidas por la cultura, hermanadas por la historia, vinculadas para siempre por el lazo afectivo del nacimiento común de sus estudios universitarios: Córdoba y Málaga; la Universidad de Málaga y la Universidad de Córdoba”. Narváez Bueno ha señalado que “nos identificamos así con los dos lemas que definen estos cincuenta años de historia común de las dos universidades: Somos patrimonio colectivo y estamos presentes en el mañana de todas las mujeres y hombres que representan el espíritu universitario”.

El rector de la uma ha definido a ambas instituciones como “dos universidades jóvenes, dinámicas e ilusionadas, que se miran en el espejo de la historia común y comparten el legado de la admiración mutua, pero se proyectan también en el futuro de los desafíos del siglo XXI. Dos universidades nuevas, pero ya bien posicionadas en los rankings nacionales e internacionales”. Narváez Bueno ha defendido el sistema universitario andaluz público, “que garantiza el acceso a una formación superior de calidad para toda persona con afán de formarse y de aprender, sin preguntar ni cuánto tiene ni de dónde viene, ni género, raza, ni religión. Un sistema público para formar, en igualdad de oportunidades, a los ciudadanos y a las ciudadanas que necesita nuestro futuro”. A este respecto, ha señalado que es necesario apoyar de forma clara y decidida, más allá de las palabras, a las universidades públicas, y especialmente a las andaluzas, desde todos los ámbitos, estatal y regional; somos una herramienta para crear y atraer talento, para trabajar codo con codo con el sector productivo y el medio más potente para proyectar el conocimiento hacia nuestro entorno”.