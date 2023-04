UGT y CCOO destacan la importancia del Primero de Mayo para reivindicar lo conseguido y seguir alcanzando objetivos

El próximo lunes 1 de mayo, UGT y CCOO saldrán un año más a las calles de Córdoba para reclamar la subida de los salarios, la bajada de los precios y repartir los beneficios, tal y como recoge el lema de esta edición.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, remarcó que "este Primero de Mayo hay que poner en valor las conquistas sociales que hemos conseguido a través del diálogo social y del empuje de los sindicatos de clase, conquistas que suponen ganar derechos y mejorar la vida de las personas trabajadoras". Así, recordó que "hemos conseguido acuerdos como la subida del SMI, la profesionalización de los riders, la Ley de teletrabajo, el reconocimiento del derecho a paro de las empleadas de hogar, el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad o el registro salarial, además de las dos grandes reformas: La reforma laboral y la de la Seguridad Social".

Por su parte, el secretario general de la UGT Córdoba, Vicente Palomares, destacó la importancia del Primero de Mayo, ya que “este Primero de Mayo no es un Primero de Mayo baladí”, porque, aunque pueda parecer que hay objetivos que se han conseguido y que en esta ocasión no hay tanto que reivindicar, la realidad es muy diferente. “Tanto UGT como CCOO estamos inmersos en una campaña que se llama Salarios o Conflictos, y esto no es ni más ni menos que obligar a la Patronal a que se siente para dialogar por el aumento de los salarios, porque si no el conflicto va a ir en aumento. Un conflicto que ahora mismo está dentro de las empresas y donde hay una cuestión clara: si la situación se vuelve endémica y vemos que en todas las empresas se replica esas restricciones o ese esfuerzo por no subir los salarios, esa realidad acabará saliendo de los puestos de trabajo y acabará convirtiéndose en una contestación clara hacia la Patronal”.

Borrego, que hizo patente la solidaridad de CCOO con el pueblo ucraniano, recordó que la invasión ilegítima de Ucrania por Rusia "ha desestabilizado la actividad económica de nuestro país, pero la inflación que tenemos no solo ha sido provocada por la guerra, está provocada por la avaricia empresarial, que está aumentando sus beneficios a costa de la asfixia de las familias, algo que se agrava con la actitud negacionista de la patronal a la subida salarial". En este sentido remarcó que "estamos viendo cómo la clase trabajadora, que es la que crea la riqueza social, está viendo cómo la clase capitalista se apropia de ella y por eso hay que plantar cara a la banca, al sector energético, a las grandes cadenas de alimentación y a las grandes corporaciones y fondos de inversión".

Palomares puso también de manifiesto como el IPC está empobreciendo enormemente a las familias. “La subida de los salarios está en torno al 2,5 % o 3 %, mientras que los productos de primera necesidad suben un 10 % o un 15 %, productos de la cesta de la compra. Las hipotecas también han subido en torno a 150 o 200 euros al mes por familia. Esto está haciendo insoportable el día a día en multitud de familias con un empobrecimiento absolutamente bestial. Además, para que se vayan viendo ya ciertos marcadores que nos dicen hacia donde podemos ir, hay comercios, sobre todo los de productos perecederos, que no se aprovisionan lo suficiente porque no saben si van a vender lo que han llevado y esto viene a decir que la gente está cambiando sus hábitos de compra y están restringiendo el gasto. La situación en Córdoba puede ser todavía más grave, ya que estamos hablando de una ciudad de servicios. Una ciudad de servicios donde la gente va a priorizar el gasto”. Por ello, Palomares fue tajante en este sentido. “O se suben los salarios o va a aumentar el desempleo”.

La secretaria General de CCOO de Córdoba también se refirió al Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía que han firmado sindicatos y empresarios con la Junta de Andalucía. "No se está cumpliendo y pedimos al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, que lo cumpla. Le toca cumplir las medidas más urgentes como el bono familiar, el bono carestía, el plan de choque contra la siniestralidad laboral o el plan de empleo juvenil" y "si no cumplen, nos van a tener enfrente".

Por último, el secretario general de UGT Córdoba animó a participar a todos los cordobeses en la manifestación del próximo lunes, recalcando que este Primero de Mayo hay que consolidar y reivindicar lo conseguido. “La reforma laboral o la derogación de la reforma de las pensiones son logros obtenidos por la reivindicación constante. Hay quien dice que el salir a la calle no sirve para nada, pero ahí están los resultados. Funciona. Funciona porque se ha conseguido logros a base de salir a la calle, ser reivindicativos y de exigir lo que creemos que era en derecho. Además, como sabéis, hay partidos políticos en el arco parlamentario que se han mostrado absolutamente en contra de lo que es la reforma laboral y de la derogación de la reforma de las pensiones. Por ello, exigimos a los partidos que quieren optar a gobernar este país que se pronuncien a favor de respetar lo conseguido y lo firmado entre agentes sociales y económicos o lo conseguido en las pensiones, porque si no nosotros contestaremos y no seremos absolutamente nada complacientes con retrocesos, ni siquiera con amenazas de retrocesos”.