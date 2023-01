La organización de la próxima cabalgata se adjudicará a una empresa especializada

El alcalde, José María Bellido ha anunciado que la próxima organización de Cabalgata de Reyes se adjudicará a una empresa especializada que se encargará de todo lo que conlleva la celebración de la cabalgata, desde el diseño y montaje de las carrozas hasta la forma de disponer el cortejo, pasando por el diseño de los pasacalles y la seguridad distribuyendo las vallas del recorrido.

El alcalde responde así a las observaciones que se han hecho desde la Federación de Peñas cordobesas sobre la cabalgata de este año cuando han pedido que se replantee con tiempo la organización del desfile y en todo caso las críticas de los ciudadanos.

José María Bellido ha anunciado que se imitará el modelo malagueño, para lo cual, ha afirmado, habrá que doblar el presupuesto

Será por tanto una empresa la que se haga cargo de todo lo que tenga que ver con el cortejo, lo que no quiere decir, según Bellido que los miembros de la Federación de Peñas no puedan seguir colaborando voluntariamente, aunque ya no recaerá sobre ellos la responsabilidad de organizar el cortejo.