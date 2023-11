Más de 100 actividades desde el 1 de Diciembre hasta enero de 2024

El ayuntamiento tiene ya a punto la programación de actividades como motivo de las fiestas de Navidad 2023/2024. Una programación que comienza el viernes día 1 con la inauguración del alumbrado y el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde.

A partir de ese 1 de diciembre se desarrollarán más de 100 actividades repartidas a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Desde las barriadas periféricas hasta el centro pasando por el Casco Histórico de Córdoba.

Pasacalles de corales cordobesas con populares villancicos, los Patios de Córdoba abren sus puertas en Navidad con seis rutas que se podrán visitar entre el 7 y el 30 de diciembre; cuenta cuentos en los patios; Zambombas en diferentes puntos de la ciudad o la Fiesta de fin de año en las Tendillas sin que falte la novedosa cabalgata de Reyes el 5 b de enero. Hay muchas más y todas ellas pensadas para los cordobeses de todas las edades y de los visitantes que se acerquen a nuestra ciudad en los próximos días.

Programación completa

Alumbrado de Navidad el 1 de Diciembre a las 18:30 horas

Con el alumbrado se da la bienvenida a la Navidad y a un programa de actividades que culminarán con la llegada de los Reyes Magos, la noche del 5 de enero. Para este día del alumbrado, ya es una tradición que, en la Calle Cruz Conde, junto a la Plaza de las Tendillas, se instale el botón del encendido de las luces navideñas, que será pulsado a las 18.30 horas. Posteriormente se podrá disfrutar de los clásicos villancicos a cargo del coro de niños y niñas del Colegio Británico y de la banda de música de la Hermandad de la Sagrada Cena, que amenizará la zona con un pasacalle.

Tradiciones

Pasacalles de diferentes corales cordobesas nos deleitan con populares villancicos. El recorrido comprende Tendillas, donde se iniciará a las 13:00 horas. A las 13.30 estará en Capitulares-Templo Romano y 14.00 en la Plaza Corredera.

6 diciembre: Agrupación Coral Fantasía Cordobesa

8 diciembre: Formación Coral Soy tu Voz

9 diciembre: Coral y Rondalla Azahara

10 diciembre: Agrupación Musical El Limonero

19 diciembre: Amigos de Ramón Medina. Peña El Limón

17 diciembre: Agrupación Noches de mi Ribera

Navidad en los Patios

Los Patios de Córdoba abren sus puertas en Navidad con seis rutas que se podrán visitar entre el 7 y el 30 de diciembre. Un total de 39 recintos participarán este año en la Fiesta de los Patios en Navidad 2023, una cita que conjugará la belleza de las flores, con decoración navideña y actuaciones musicales y para la infancia. Respecto a pasadas ediciones se abre durante más días, iniciándose la apertura en el Puente de la Inmaculada. Los días 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre en horario de 17.00 a 21.00, habrá actuaciones artísticas de diferentes formaciones flamencas y cuenta cuentos infantiles que se realizarán en los distintos patios (populares e institucionales) y, sobre todo, en las calles de las rutas y las adyacentes.

Programación Patios en Navidad | Comunicación ayuntamiento

Cuentacuentos en los patios

Los cuentacuentos infantiles serán a las 17.00 horas (actividad que corre a cargo de la Delegación de Educación).

8 diciembre, Patio de Siete Revueltas, 1

15 diciembre, Patio de Plaza de San Rafael, 7

22 diciembre, Patio de San Juan de Palomares, 11

27 diciembre, Patio de Trueque, 4

Coros cantan a la Navidad

Del 13 al 21 de diciembre, entre las 18.30 y 22.00 h. Canciones populares de la Navidad con ritmo flamenco dinamizan las calles de la ciudad de la mano de agrupaciones y grupos de coros, realizando un pasacalle por las

calles más céntricas: C/ Capitulares, C/ Claudio Marcelo, Plaza Tendillas, C/ Gondomar, Plaza de San Nicolás, Puerta de entrada al Belén Municipal (San Felipe Neri), Avda. Gran Capitán cruce con Ronda de los Tejares.

13 diciembre

19:00 Coro rociero Amigos Club Vistasierra

19:30 Coro rociero Alba

14 diciembre

18.30 Coro rociero Alminar

19:00 Coro rociero La unión

19:30 Coro rociero Azahar

20:00 Coro Ritmo sureste

15 diciembre

19:00 Coro rociero Paz y esperanza

19:30 Coro Mujeres El Trébol

20:00 Coro rociero Amigos de la Casa de Sevilla

18:30 Coro rociero Aromas de azahar 19:00

Coro rociero Amigos San José Obrero

19:30 Coro rociero Nuevo Amanecer de Fátima

17 diciembre

18:30 Coro Yerbabuena

19:00 Coro Arcoíris

19:30 Coro rociero Amigos del Rocío

20:00 Coro Savia cordobesa

18 diciembre

18:30 Coro rociero San Vicente Ferrer

19:00 Coro Romeros de la mezquita

19:30 Coro Las Jarana

20:00 Coro rociero Sol y Luna

19 diciembre

18:30 Coro El Arte de Nuestra Tierra

19:00 Coro La Jara

19:30 Coro Patio Cordobés

20 diciembre

18:30 Coro Amigos de San Lorenzo

19:00 Coro rociero Volver a empezar

19:30 Coro rociero La Alegría de Reina Sofía

21 diciembre

19:00 Coro El arte de aprender

19:30 Coro Amigos de Azahara

20:00 Coro rociero Ritmo y Compás

Zambombas

-Hermandad del Perdón, día 9 de diciembre, en Camino de los Sastres.

-Hermandad del Císter, días 15 y 16 de diciembre, en plaza del Cardenal Toledo.

-Hermandad de la Estrella, 16 de diciembre en los Jardines de Nuestra Señora de la

Estrella.

-Hermandad de la Pasión, 23 de diciembre en el Patio de la AVV Alcázar Viejo.

-AVV Ntra. Sra. de Belén, 16 de diciembre en la plaza de Cuba

Fiesta de Fin de año

La tradicional Fiesta de Fin de Año se celebra en la Plaza de las Tendillas. Esta fiesta se organiza con dos momentos distintos. Uno para público infantil, en horario de mañana con una serie de actividades, culminando con las campanadas infantiles donde las uvas se convierten en chucherías, y otro con la fiesta de despedida del año destinada a todos los públicos, con actuaciones en directo y las campanadas al son de la soleá del emblemático reloj de las Tendillas.

La Fiesta infantil comenzará a las 10.00 horas con la apertura del parque infantil de diferentes estructuras hinchables para distintas edades y con una animación de muñecos hasta llegar a las 12.00 horas, momento de las campanadas. En el escenario tendrá comienzo el musical “Chimpón y las uvas perdidas”.

En la cita nocturna, el inicio de la fiesta es a las 22.00 horas a cargo del presentador Jorge Carmona, con la actuación en directo del grupo musical Rockopop, hasta las 02.00 horas.

CARTERA REAL

Como todos los años, la cartera real recogerá las cartas que los niños y niñas de Córdoba han escrito a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. El día 3 de enero de 2024 recorrerá a caballo las calles de Córdoba.

La comitiva saldrá a las 17.30h desde la calle Capitulares, con la recogida de la Carta de la Ciudad a los Reyes Magos, que será entregada por el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Pasará por las calles Diario de Córdoba, Ronda de Isasa, Puerta del Puente, entorno de Torrijos y Judería, Deanes, Conde y Luque, Agrupación de Cofradías, Blanco Belmonte, Ángel de Saavedra, Jesús María, Tendillas, Claudio Marcelo, Capitulares, Alfonso XIII, Tendillas, Gondomar, Bulevar de Gran Capitán e Iglesia de San Nicolás, donde estará ubicado el palco de la Cartera Real.

CABALGATA DE REYES MAGOS

El 5 de enero de 2024 la ciudad recibe a los Reyes de Oriente con la tradicional cabalgata por las calles de Córdoba. La cita tiene lugar en la Plaza de Santa Teresa a las 17.00 horas, desde donde partirán las reales carrozas de los tres Reyes Magos con toda su comitiva por la Avda. De Cádiz, Puente de San Rafael, Avda. del Corregidor, Avda. Vallellano, Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Plaza de Colón, Avda. De los Molinos, finalizando el cortejo a las 21.30 horas en Avda. de las Ollerías. A continuación, los Reyes se trasladarán a la Plaza del Cristo de Gracia, donde recibirán las llaves de la ciudad de manos del alcalde.

Chiquilandia

En la zona del Vial Norte se instala como cada año Chiquilandia, un parque para los jóvenes y niños, en el que podrán disfrutar de un gran número de actividades, incluida una pista de hielo.

CENTRO HISTÓRICO

Coincidiendo con el aniversario de la declaración del Centro Histórico de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad, que se conmemora el 17 de diciembre, se van a desarrollar un total de 40 actividades. Serán 25 visitas guiadas, de las cuales diez deberán estar destinadas a público infantil, diez visitas guiadas teatralizadas y cinco actuaciones musicales. Las actuaciones estarán repartidas por todo el Casco Histórico de la ciudad. Se celebrarán entre el 8 de diciembre y el 29 de diciembre, en horario de mañana o tarde.

CANTARILLO,

Del 17 al 28 de diciembre

Domingo 17. Banda Sinfónica de Córdoba

Iglesia de San Agustín – 20:00 h.

Martes 19. “Les Sons du Modernisme”

Dúo Ángeles y Rubén Gallardo

Iglesia de la Magdalena - 20:00 h.

Sábado 23. “Tu gran banda sonora navideña”

Alberto de Paz y Antonio Fernández

Sala Orive - 20:00 h.

Martes 26. Juana Castillo y Silvia Mkrtchian

Sala Orive – 20:00 h.

Miércoles 27. One five a capella

Sala Orive - 20:00 h.

Jueves 28. “Regina Coeli. La música religiosa en el Renacimiento Hispano”

Iglesia de San Pedro - 20:00 h.

Entrada libre hasta completar aforo.

[[H3:ÉRASE UNA VEZ…, programa infantil de navidad del 3 al 30 de diciembre]]

Domingo 3 – Musical ÉRASE UNA VEZ

Esphera Teatro

Un tributo musical de las mejores películas infantiles de todos los tiempos.

Cine Fuenseca

Domingo 10 – MUSICAL EL SHOW WARNER

Gaudium Teatro

Canta, baila y juega con nosotros.

Cine Fuenseca

Domingo 17 – MUSICAL HANSEL Y GRETEL.

Asociación de Teatro Hades Un

musical con mensaje.

Cine Fuenseca

Sábado 23 – MUSICAL LA GRANJA, TRIBUTO MUSICAL

Esphera Teatro

Un tributo con canciones y divertidas coreografías para los peques.

Cine Fuenseca

Viernes 29 – CIRCO, MUCHO MÁS QUE CIRCO

Cia. de Circo Los Hermanos Moreno Sala

Orive

Sábado 30 – TEATRO ¡QUÉ LÍO DE EMOCIONES EN NAVIDAD!

Uno Teatro Sala

Orive

Todos los espectáculos comenzarán a las 12.30 horas. Entrada libre hasta

completar aforo.

XXXI MUESTRA DE CORALES CORDOBESAS

CORALES ADULTAS, del 1 al 22 de diciembre. Sala Orive.

Viernes 1. Coral Amigos de Ramón Medina. Real Peña el Limón

Sábado 2. Coral Euterpe

Domingo 3. La Capilla Musical de la Misericordia. (12.00 horas)

Viernes 8. Coro Auxilium Christianorum +

Sábado 9. Coro Art Musicae

Domingo 10. Coro de San Rafael. (12:00 horas)

Real Centro Filarmónico de Córdoba Eduardo Lucena Lunes

11. Capella Cordubensis

Martes 12. Coral Soy tu voz

Miércoles 13. Grupo de Cámara Contrapunto Ensemble

Jueves 14. Orfeón CajaSur Ciudad de Córdoba

Viernes 15. Agrupación musical Noches de mi Ribera

Sábado 16. Coro Averroes de la Universidad de Córdoba

Domingo 17. Coro y Rondalla Azahara. (12.00 horas)

Grupo Coral Nova Schola Gregoriana de Córdoba

Lunes 18. Grupo Reencuentro. Música de tradición oral cordobesa

Martes 19. Coral de la Cátedra Ramón Medina del Liceo de Córdoba

Miércoles 20. Coral Hijas de la Luna. Voces de mujeres del sur

Jueves 21. Coro Martín Codax

Viernes 22. Coro Cantábile

Sala Orive. 20:00 h (Salvo indicación)

Entrada libre hasta completar aforo

CORALES INFANTILES

Martes 12. Coro CEIP Colón, Coro CEIP La Paz, Coro C. Santa Mª de Guadalupe, Coro CEIP

Los Califas

Miércoles 13. Coro C. Nuestra Sra. de la Piedad, Coro CEE Virgen de la Esperanza,

Coro CEIP Caballeros de Santiago, Coro C. San Francisco de Sales.

Jueves 14. Coro CEIP López Diéguez, Coro CEIP Ciudad Jardín, Coro CEIP Aljoxaní,

Escolanía Colegio Divina Pastora, Coro C. Calasancio

Sala Orive. 10:00 h.

Conciertos abiertos sólo a grupos escolares previamente concertados con la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba.

NAVIDAD EN EL TAURINO

Día de 4 a 11 de diciembre. Exposición ‘Picadores, el ángel caído’. Museo Taurino

Día 16. Presentación del número anual del boletín de Loterías y Toros. Museo Taurino,

a las 11.30 horas.

Día 17. Desayuno taurino. 10.30 horas en el Centro Cívico Plaza Corredera.

Ruta taurina por el casco histórico. Plaza de la Corredera al Museo Taurino (11.00

horas)

Día 20. Peña Calerito. La decana de Córdoba. Museo Taurino, 19.00 horas.

Día 30. Concierto Taurino fin de año. Banda Nuestra Señora de la Esperanza. Plaza de

Maimónides, a las 12.00 horas.

PROGRAMA DIVIÉRTETE EN NAVIDAD

Durante los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero, en horario de 10 a 13.30 horas, en la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, ubicada en el Centro de Educación Vial, tendrá lugar el Programa "Diviértete en Navidad".

Incluye:

Campus Navideño (dirigido a niños/as de 8 a 12 años). Plazas limitadas.



Talleres: Decoración Navideña, Diseña tu propio vestuario, Instrumentos musicales y

Música en Navidad.



Representaciones musicales: zambomba (29 de diciembre y 5 de enero). Circuito de educación vial

Juegos de ingenio y habilidades (Oca ‘Conoce tu Ciudad’, tenis de mesa, bádminton…)

DÍAS DE BICI, DÍAS DE FIESTA

Rutas en bici: Todas partirán y finalizarán en el Centro de Educación Vial. Dirigidas a público familiar, se realizarán de 11.00 a 13.00 h. Plazas limitadas (30 participantes máx.)

PARA LOS MAYORES

El Cartero Real visitará los centros de participación activa para personas mayores desde el 11 al 29 de diciembre, en horario de mañana (de 12.00 a 14.00) o de tarde (de 17.00 a 19.00).

Zambobás navideñas y zambombás flamencas: del 16 al 28 de diciembre en los centros de participación activa.

Visitas guiadas para ver belenes y el alumbrado de Navidad, entre el 22 y el 29 de diciembre desde las 18.00h y las 20.00 horas. Podrán participar los usuarios de los centros de participación activa que lo deseen hasta completar el aforo de las distintas rutas, que se desarrollarán con la Asociación de Belenistas.

Coro de coros, que unirá a todos los coros que hay en cada uno de los centros de participación activa. Será el día 3 de diciembre y se formará este gran coro de más de 100 personas en los Jardines de los Patos e irán juntos hasta llegar a las puertas de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Día 30 de noviembre. Zambombá navideña. Distrito Levante Este.

Día 3 de diciembre. IX edición de “Villancicos por alimentos” organizado por el Coro

Yerbabuena. Centro Cívico de la Fuensanta.

A partir del día 15 de diciembre. Ciclo de Música Clásica. Patio del Palacio de Orive.