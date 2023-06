Las enfermeras geriátricas deben formar parte de los programas de cuidados de los mayores cordobeses

Especialistas que, aunque actualmente no pueden formarse en Córdoba por la falta de plazas de formación EIR de la especialidad de Enfermería Geriátrica en Andalucía, sí se han formado en otras Comunidades Autónomas; pero muchas de ellas están trabajando en otros ámbitos asistenciales, o no ven reconocida esta especialidad, a pesar de que son las enfermeras preparadas para formar parte de los equipos sanitarios de las residencias. Esta situación va en detrimento del propio sistema sanitario, no solo por los recursos destinados a esta formación, sino por la atención más especializada que podría prestarse a los mayores.

Esta es una de las principales conclusiones que se ha puesto de manifiesto en el Segundo Encuentro de Salud organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, que bajo el título ‘Enfermeras al cuidado de nuestros mayores – Enfermeras Geriátricas’, se ha celebrado este miércoles día 21 en el salón de actos del Hospital Infanta Margarita de Cabra, que colabora en esta iniciativa. Un escenario con el que el Colegio refleja su objetivo de estar presente y extender sus actividades a toda la provincia.

En relación a la citada falta de plazas EIR de Enfermería Geriátrica en Andalucía, en la primera mesa redonda de este Encuentro en torno a las Enfermeras al cuidado de nuestros mayores, Presente y futuro; se ha apuntado que “Andalucía no apuesta por esta especialidad”, en palabas de Juan Manuel Fernández, vocal de Andalucía de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.

No obstante, Fernández ha apuntado que Andalucía también adolece de médicos geriatras, “lo cual es un hándicap importante, en cuanto que la formación EIR depende de unidades docentes multidisciplinares”.

Nuevas enfermeras gestoras de casos de residencias

Durante este ‘Encuentro’ también se ha evidenciado la importancia de la figura de las enfermeras gestoras de casos de residencias de mayores puesta en marcha el pasado año desde Atención Primaria por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y de las propias enfermeras que trabajan en las 87 residencias (públicas, concertadas y privadas) que existen en la provincia, y que atienden directamente a más de 5.000 mayores cordobeses. Un colectivo que debe mejorar sus condiciones salariales, funciones y competencias, con lo que también podría solucionarse la falta de enfermeras que las residencias vienen registrando en las últimas fechas y los problemas para contratar personal de Enfermería.

“En el contexto actual de envejecimiento poblacional, con los problemas de cronicidad y patologías que ello supone, a la falta de plazas EIR y de un reconocimiento expreso de las enfermeras geriátricas, se suman las manifiestamente mejorables condiciones de las enfermeras que trabajan en las residencias, cuya labor debe revalorizarse y equiparse a la del resto de enfermeras que trabajamos en otros ámbitos”, ha afirmado la presidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez, en la inauguración de esta jornada, en la que ha estado acompañada por la vicepresidenta del Colegio, Adoración Muñoz; por el director de Cuidados del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Antonio del Rosal; y por el gerente de esta Área, Pedro Manuel Castro.

La decena de representantes institucionales y enfermeras cordobesas referentes en la atención a la población mayor de 65 años que han participado en este ‘Encuentro’ han coincidido en señalar que la coordinación entre los centros de salud y las residencias mejoró con la incorporación de las enfermeras gestoras de casos y actualmente con la incorporación de las gestoras de casos de residencias, como ha explicado, entre otras, María Dolores Aguilera, enfermera coordinadora provincial de la Unidad de Residencias.

Aguilera ha señalado que actualmente existen 12 enfermeras gestoras de casos de residencias en la provincia (5 en el Distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir, 4 en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba y 3 en el Área Norte), una por cada 450 mayores residentes.

Sin embargo, también se ha puesto de manifiesto que “esta dotación de recursos sigue siendo insuficiente, si no se aumenta la ratio enfermera-paciente en Atención Primaria y en las propias residencias”, en palabras de Natalia Pérez.

Al respecto, la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía tan solo exige en las residencias cuatro enfermeras por cada cien residentes, “con lo que cada enfermera le puede dedicar 19 segundos al día a cada mayor”, como ha apuntado Fernando Acosta, presidente de la Asociación de Residencias Lares Andalucía, formada por 139 centros sin ánimo de lucro que prestan servicios geriátricos.