Cinco grandes áreas para gobernar la ciudad

El alcalde, José María Bellido ha presentado su nuevo equipo que arrancará en el presente mandato. El gobierno de la ciudad se estructura en cinco áreas de gestión: Área de Presidencia y Políticas Transversales, que coordinará Julián Urbano y que estará integrada por las delegaciones de Relaciones Institucionales, Delegación de Igualdad, Delegación de Modernización Digital, Delegación de Fondos Europeos, Delegación de Mercados y Comercio.

Una segunda será la de Economía, Hacienda y Administración Pública, que coordinará Blanca Torrent. Estará formada por las delegaciones de Recursos Humanos y Salud Laboral, de Gestión, delegación de Contratación, delegación de Hacienda, delegación de Economía, Empleo y Agricultura delegación de Salud y Consumo.

La tercera, coordinada por Eva Contador, es la de Derechos Sociales y estará conformada por las delegaciones de Servicios Sociales, Mayores, Juventud, Educación e Infancia, Cooperación y Solidaridad y de Participación Ciudadana.

La cuarta, coordinada por Isabel Albás, estará dedicada a Cultura y Turismo e incluye las delegaciones de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico y de Fiestas y Tradiciones.

Por último, la quinta área se dedicará a Desarrollo Urbano, Sostenibilidad y Servicios. Estará compuesta por las delegaciones de Deportes, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Infraestructuras, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Vivienda, Casco Histórico, Movilidad y Vía Pública e Inclusión y Accesibilidad. Estará coordinada por Miguel Ángel Torrico.

Delegaciones

En cuanto a las delegaciones asignadas a los miembros del gobierno municipal, Blanca Torrent asumirá Hacienda, Economía, Empleo y Agricultura. Ostentará la presidencia del IMDEEC. Cintia Bustos se hará cargo de Recursos Humanos y Salud Laboral, Gestión, Salud y consumo y retiene la delegación de Juventud. Marián Aguilar será responsable de las delegaciones de Igualdad, y de la de Deportes. Será la presidenta del Instituto Municipal de Deportes. JesúsCoca se ocupará de Contratación y será presidente de EMACSA.Bernardo Jordano asumirá las competencias de Inclusión y Accesibilidad, Movilidad y Vía Pública y presidirá AUCORSA. Isabel Albás es la responsable de la delegación de Cultura y Patrimonio. Se hace con la presidencia de IMAE-GRAN TEATRO y de SADECO. Para Eva Contador son las delegaciones de Servicios Sociales y Mayores. Lourdes Morales se ocupará de Modernización Digital y CascoHistórico. Daniel García-Ibarrola es delegado de Turismo, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Presidirá el IMGEMA y el IMTUR. Miguel Ángel Torrico se hace cargo de Urbanismo y Ordenación del territorio, Vivienda y Seguridad. Ostentará la presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la de VIMCORSA. Miguel Ruiz Madruga asume las delegaciones de Infraestructuras y Participación Ciudadana, Narcisa Ruiz las de Educación e Infancia y de Cooperación y solidaridad. Por último, Julián Urbano llevará las delegaciones de Relaciones Institucionales, Fondos Europeos, Mercados y Comercios, Fiestas yTradiciones y Medios de Comunicación. Alcaldía se reserva la presidencia de CECOSAM y CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA, sin perjuicio de que pueda delegarla en el futuro en personas que puedan o no ser concejales de la Corporación. La Junta de Gobierno Local estará compuesta por nueve tenencias de alcaldía y la integrarán Blanca Torrent como primer teniente de alcalde; Cintina Bustos como segunda teniente de alcalde; Marián Aguilar como tercera teniente de alcalde; Jesús Coca como cuarto teniente de alcalde; Bernardo Jordano como quinto teniente de alcalde; Isabel Albás, como sexta teniente de alcalde; Eva Contador, como séptima teniente de alcalde; Lourdes Mrales, como octava teniente de alcalde y Daniel García- Ibarrola como noveno teniente de alcalde. Salvador Fuentes seguirá como portavoz del grupo municipal popular y asume la portavocía del equipo de gobierno. Fuentes no asume ni ninguna delegación municipal a la espera de que se confirme como presidente de la Diputación, decisión que aún no está tomada oficialmente.

El alcalde José María Bellido asegura contar con un equipo de gobierno que estará dedicado cien por cien a la ciudad para conseguir Córdoba avance y sea más sostenible.