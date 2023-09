Cáritas y las personas al límite

Cáritas Diocesana continúa con su campaña "AlertaCáritas, personas como tú están en situación límite", con el fin de recaudar fondos para poder acompañar a las familias más vulnerables de Córdoba.

La organización de la iglesia católica detecta que cada vez más familias no pueden soportar una situación de crisis económica e inflacionista que ya dura demasiado para muchos cordobeses. Esto está provocando que los grupos parroquiales y los servicios generales de Cáritas Diocesana de Córdoba estén trabajando al límite de sus posibilidades con un aumento importante de familias de las que se ocupan de acompañar, familias más cercanas a nosotros de lo que imaginamos. No es difícil tener a un vecino nuestro que no puede suplir las necesidades más básicas aunque no lo sepamos.

Con esta campaña de alerta, Cáritas Diocesana hace un llamamiento urgente a todos los vecinos de Córdoba para que colaboren económicamente con Cáritas, porque-según el director de Cáritas Córdoba, Salvador Ruiz-, en este momento es más urgente que nunca que los cordobeses utilicen los cauces de donación de Cáritas y con su aportación económica las personas más vulnerables puedan atender sus necesidades más perentorias.

Para esta campaña de captación de fondos, Cáritas Córdoba ha habilitado un sistio en su web http://caritascordoba.es/donacion, también el código Bizum 06918 y el número de cuenta ES6821008688770200121581 en los que hacer un ingreso o transferencia