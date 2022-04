Los aceites de Baena en el Salón Gourmet de Madrid

Los aceites de la Denominación de Origen de Baena no podían faltar en una cita gastronómica del prestigio del Salón Gourmet de Madrid, evento en el que está presente la cocina de mayor prestigio nacional e internacional. Allí ha estado la D.O.P. de Baena- https://www.dobaena.com/- como la decana de las denominaciones de origen andaluzas.

Ha sido el propio Ministro de Agricultura, Luisa Planas quien ha hecho honores al oro líquido baenense y ha brindado con una copa de aceite junto a la vice-alcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, Dolores Amo, vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba, la directora general de Industria, Innovación y Cadena Alimentaria Cristina Toro, entre otras.

El aceite de la DO Baena no ha faltado a la cita desde su primera edición y para el secretario general de la DO Baena, José Manuel Bajo, la presencia de la DO Baena en esta feria ha supuesto un hito en la estrategia de promoción.

La participación del aceite de Baena en el Salón Gourmet de Madrid se ha aprovechado para que se reúna el jurado de los Premios de la Calidad que ya ha fallado sobre los ganadores de esta edición. Aunque no es intención desvelar el fallo del jurado, ni que decir tiene la alta calidad de los aceites que se han presentado y la riqueza de sus matices. El acto de entrega de loso premios tendrá lugar el próximo 19 de mayo en la Almazara Núñez de Prado.

Cita obligada en 'Gourmet'

La DO Baena ha aprovechado para dar a conocer las novedades y nuevos productos de las empresas que forman parte de la mayor y más reconocida denominación de origen oleícola de España.

Este año, entre los grandes atractivos que ha ofrecido el expositor de la DO, ha sido el de poder conocer algunos de los aceites más laureados de la denominación de origen, de los que el último conocido ha sido el de la Cooperativa de Nuestra Señora de Guadalupe, el “Virrey del Pino”, galardonado recientemente por el Consejo Oleícola Internacional (COI) con el Premio ‘Mario Solinas’ en la categoría “Frutados medios”.

También, Iniciativas como ‘Zuheroliva Orgullosa’ de la cooperativa de Nuestra Señora del perpetuo socorro de Zuheros que en el marco del evento han presentado su nuevo packaging haciendo visible su propósito ‘gayfriendly’. Igualmente, están presentes en el escaparate mundial de los productos de alimentación y bebidas, Cortijo de suerte Alta, Y las cooperativas virgen de la Sierra de Cabra y German Baena, de Baena.

La presencia de la DO Baena ha finalizado con una actividad titulada “Denominación de origen Baena, sencillamente original”, donde se han mostrado la enorme cantidad de matices que existe en la denominación de origen más pluvarietal del mundo. Un juego de sabores con la gastronomía andaluza, dándose a probar distintas elaboraciones con los distintos aceites presentes en la DO.