MÁS DE UNO VERANO

Más de uno Córdoba 25/08/2023

Aún no ha terminado el verano. Los espacios acuáticos siguen recibiendo personas para practicar la natación o algún deporte en el agua. No olvidemos el riesgo de ahogamientos y cómo se ha de reaccionar ante consecuencias no deseadas. Sofía Plata y Claudia Murillo, junto con expertos en el tema, nos dan algunas claves para evitarlos. En Montemayor todos se preparan para recibir a los visitantes de una nueva edición de Paxera. Manuel Ángel Jiménez nos informa de los estrenos del fin de semana y nos recomienda alguna película y alguna lectura