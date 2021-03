En Córdoba y provincia 247 familias esperan saber y tener noticias de sus seres queridos desaparecidos desde hace meses, incluso años. Hoy se celebra el Día de las Personas Desaparecidas. En Capitulares, en la fachada lateral del Ayuntamiento, miembros de Afadecor y de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDglobal han descolgado una pancarta en homenaje a esos familiares o amigos ausentes, de quienes no se conoce su paradero. Son los casos de Ángeles Zurera, Rafael Muriel, Francisco Bonilla, Pedro López o Paco Molina, el joven de la capital que lleva 6 años desaparecido. Sus padres, Isidro Molina y Rosa Sánchez han estado presentes en la colocación de esa pancarta y cuenta a Onda Cero lo duro que se hace día a día no tener indicio de donde puede estar su hijo, qué ha sido de él. En medio de la dureza y la gran tristeza que supone no tener rastro de esos seres queridos que desaparecieron, la Fundación ha organizado el próximo domingo 14 de marzo una carrera cuyos recorridos se podrán realizar con libertad: corriendo, caminando o paseando. El objetivo es que todo aquel que quiera, pueda mostrar su solidaridad con las familias que tienen algún ser querido desaparecido.