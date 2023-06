Sergio González: "Al equipo le pongo un 8"

Aún con dificultad para conciliar el sueño. Con la adrenalina del final de la competición todavía por las nubes. Con la satisfacción del trabajo bien hecho y del objetivo logrado. Intentando desconectar del estrés deportivo. Ultimando llamadas, actos y negociaciones, antes de marcharse de vacaciones. Así nos atiende el entrenador del Cádiz, Sergio González. Un tipo normal, familiar y, como él mismo se define, campechano. El artífice de lograr el milagro amarillo de la permanencia en Primera División una temporada más.

En los próximos días debe resolverse el tema de su renovación como entrenador del equipo amarillo. En este sentido, no ha dudado en afirmar que "hay un porcentaje alto de posibilidades de que renueve. Yo siempre he dicho que quiero quedarme aquí. La comunión que tengo con el presi es muy buena y la sensación mía es que voy a seguir. Yo entendía, por ética profesional, que si no conseguíamos el objetivo el míster no debía seguir. Una vez conseguido el objetivo, hemos hecho lo que teníamos que hacer para podernos sentar en la mesa del presi y hablar con él directamente. Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema, tenemos que comentarlo y formalizarlo. Ojalá sea en breve". González no ha querido profundizar en lo que considera que hay que hacer mejor en cuanto a planificación deportiva, pero sí ha subrayado que "tenemos que ser exigentes todos, tenemos que intentar mejorar siempre en cada año. El club lleva 3 años en Primera División, esta es la cuarta temporada y eso se tiene que ir notando en la experiencia y en la evolución. Simplemente es eso, que sigamos con esa evolución, lo que hemos visto que no ha funcionado o que no hemos estado acertados, anticiparnos a ello. Los tiempos son los que son, sabemos dónde estamos, sabemos qué potencial tenemos, pero dentro de ese potencial hay que exprimirse, ser autoexigentes e ir a por más".

El final de curso es momento de hacer balance y de entregar las notas. Sergio lo tiene claro, "mi nota dejo que la ponga la gente, pero sí quiero reivindicar la labor del cuerpo técnico, que se ha exprimido al máximo, incluyendo a futbolistas, servicios médicos, nutricionista, el staff principal y la propia institución. La nota que le pongo al equipo es un 8 porque se ha cumplido el objetivo, con fases de la liga en las que hemos estado muy bien. Y parte el 8 es un número que me gusta. Siempre pensando que se puede mejorar, un 8 es un buen número".

A lo largo de la temporada se ha sucedido diferentes actuaciones arbitrales que han levantado mucha polémica en el entorno cadista. El técnico cadista ha reconocido que "los momentos de la temporada son clave en la inercia de la propia temporada. En ese momento una victoria (refiriéndose al partido de la primera vuelta frente al Elche) nos hubiera dado mucha confianza, muchas alas, mucha estabilidad y mucha fuerza. Cuando alguien te dice que son situaciones puntuales porque la liga son 38 jornadas, yo tengo claro que en el momento en el que pase puede ser determinante para la temporada. En ese momento nos hizo daño e intentamos sacarlo de la mejor manera posible. Y luego nos penaliza mucho la secuencia de Getafe y Almería, dos partidos que prácticamente tienes ganados, en uno te lo empatan fuera del tiempo añadido y el otro es una acción que cometemos un error. Fíjate lo que hubieran sido esos dos partidos quitándoles 10 segundos por partido".

El míster ha reconocido que "ha sido una temporada muy difícil por incidentes de todo tipo, primero por nosotros mismos y esas primeras cinco jornadas que nos hipotecaron mucho. Luego, cuando el equipo estaba más estable, tuvo un par de episodios que no nos dejaron mantener la ruta de una manera estable, tuvimos un par de oportunidades para coger oxígeno y no las aprovechamos, y luego tuvimos la valentía, la fuerza, el carácter, el alma y el fútbol para salvar esos tres partidos frente a Valencia, Valladolid y Celta. La última semana en Elche fue más difícil porque entendíamos que nos íbamos a salvar en el partido anterior, no fue así y tuvimos que reactivar el modo competición. Le damos mucho valor a ese último punto porque queda que la salvación la has conseguido por méritos propios y no porque los demás te hayan ayudado".