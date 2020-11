Sanidad, educación y servicios sociales, los pilares de los Presupuestos 2021 de la Junta para Cádiz

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, ha valorado el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2021 que ha considerado como los que traen “la mayor inversión nunca vista por la administración andaluza para nuestra provincia con cifras históricas en Sanidad, Educación y Políticas Sociales por segundo año consecutivo”. Ana Mestre, que ha desgranado este proyecto acompañada de la subdelegada del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares, y de los delegados territoriales en la provincia, ha destacado que “estos presupuestos consolidan la apuesta que la Junta de Andalucía hace por Cádiz desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia”. La delegada ha recordado que “a pesar de la situación que vivimos, este Gobierno de la Junta trae, prácticamente a diario, buenas noticias para los gaditanos en materia de inversión y de cumplimiento de compromisos y promesas adquiridas con la ciudadanía”. Para Ana Mestre, estos presupuestos tienen dos objetivos. “Continuar combatiendo la pandemia y sus nefastas consecuencias económicas y sociales y una recuperación sólida, el empleo, el apoyo a las empresas, la transformación digital y la acción contra el cambio climático”.

Así, considera que “este presupuesto tiene más recursos que nunca para los servicios esenciales ya que reciben más de la mitad de los 40.188 millones de euros previstos”. Además, casi el 90% del incremento 2021/2020 se destina a la Sanidad, la Educación y la Dependencia”. Estos tres pilares sociales, Sanidad, Educación y Políticas Sociales, concentran el 55,9% del presupuesto total (22.470,76 millones de euros). La delegada ha resaltado el “esfuerzo excepcional que se desarrolla para Sanidad, “sobre todo, en personal, alcanzando un máximo histórico de 11.566,6 millones, es decir, 716 millones más (6,6%) que, en 2020, también fue cifra récord”. Ana Mestre ha puesto en valor “la apuesta por la sanidad en Andalucía se verá plasmado en la provincia de Cádiz, beneficiándose, como no podía ser de otra manera, de los 10,7 millones destinados a la atención temprana o los 74,8 millones de euros para la equiparación salarial, de la que, en nuestra provincia se beneficiarán unos 13.600 profesionales sanitarios”. En cuanto a las infraestructuras sanitarias para la provincia, la delegada ha resaltado los 11 millones de euros destinados hasta el 31 de diciembre en 145 obras distribuidas por toda la provincia, a las que se sumarán otros 21,7 millones de euros en nuevas actuaciones de inversión en obras y equipamientos de centros sanitarios, entre las que se incluyen trabajos en la unidad de neurorrehabilitación del hospital San Carlos, la reordenación de la UCI pediátrica del Puerta del Mar, la redacción del proyecto de obra para el Centro de Salud Díez Mérito de Jerez y el de La Bajadilla en Algeciras.

En materia educativa, Ana Mestre ha afirmado que, “al igual que ocurre con Salud, cuando hablamos del presupuesto de Educación, hablamos de una cifra histórica de 8.322,1 millones de euros, con un incremento de 544 millones respecto a 2020”. Así, en el curso 2020/2021, la plantilla aumenta casi un 7% (109.054 docentes en el sistema público andaluz, un dato récord). “Esto supone que Cádiz también se verá beneficiada de los 320 millones de euros para la contratación de personal de refuerzo de la red pública en toda Andalucía; 29 millones para seguir apostando por la Educación Especial; apoyo a la educación compensatoria con 23,5 millones más y un total de 325 millones; Impulso de Becas y Ayudas al Estudio con más 50 millones hasta alcanzar los 238 total Más FP y ESO con 270 millones; 41 millones más en infraestructuras hasta llegar a los 489 millones; un refuerzo de la limpieza de los centros que se incrementa en 24 millones, con un total de 175 millones; y un refuerzo de la plantilla docente de la red concertada con 24 millones, defendiendo, con ellos a “un sector educativo que hemos visto en los últimos días como ha sido injustamente maltratado por el Gobierno de Pedro Sánchez”. Dentro de esa inversión en infraestructuras educativas, Ana Mestre ha resaltado, entre otras, el inicio del proyecto de construcción del nuevo conservatorio Paco de Lucía, cuya inversión rondará los 5,4 millones de euros; el arreglo en el IES San Severiano de Cádiz por un importe de 773.500 euros; los 900.000 euros para la ampliación del IES Antonio Machado, en La Línea; 2.300.000 euros para la construcción de un edificio de primaria en el CEIP Los Argonautas de Chipiona; el nuevo IES en Los Barrios por 4.132.807 millones; La ampliación del IES Lola Flores en Jerez por 2.193.782, 32 millones; los 713.000 euros de la ampliación del CEIP Los Arcos, en Algeciras; y otras actuaciones en centros educativos de la Sierra de Cádiz por valor de 500.000 euros.

En material de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el presupuesto, además de haberse incrementado un 11%, destina el 80% del gasto de la Consejería se destina a inversión: 8 de cada 10 euros estarán en mano de los sectores productivos o destinados a infraestructuras fundamentales. Ana Mestre ha señalado el apoyo del Gobierno andaluz con el sector pesquero. “Es el presupuesto más alto que ha destinado la Junta de Andalucía para apoyar a este sector en los últimos años, con un 25% más de recursos que en el 2020. Además, incluye partidas como los más de 12,6 millones para financiar los proyectos de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero, que contribuyen a la creación de empleo, mejora de la calidad de vida de las zonas pesqueras, nuevos negocios, pesca, turismo, etc., y 1,5 millones de euros en ayudas para la flota afectada por el alga invasora, mientras que el Gobierno de España, además de no haber declarado, aún, este alga como especie invasora, apenas ha destinado 100.000 euros para hacerle frente”. Entre las inversiones previstas para nuestra provincia en materia medioambiental durante 2021, dentro de la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la revolución verde, están los 41,4 millones de euros para la nueva EDAR de Puerto Real; la ampliación de la ETAP de Arenillas, prevención y gestión de catástrofes para las presas de Charco Redondo y de Guadarranque y la mejora de los embalses de Zahara y Guadalcacín; el Proyecto Economía Circular en la Sierra de Cádiz por 11 millones, de los que 9 millones irán para la planta de compostaje de Villamartín.

Otro de los proyectos que se plasman en el presupuesto de 2021 será el Centro de Interpretación del Vino, cuya inversión estimada para el próximo año ronda los 1,5 millones de euros.

Ana Mestre también ha puesto en valor “la continua apuesta del Gobierno andaluz por el empleo en nuestra provincia, que más allá del Plan AIRE, que ya ha supuesto una inversión extraordinaria de más de 34 millones de euros y en los que se están beneficiando 3.500 gaditanos”, tienen en el proyecto de Presupuesto de la Consejería de empleo, Formación y Trabajo Autónomo en 2021 un total de 1.247,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,5% sobre el de este año. A ello, hay que sumar el apoyo a las políticas de creación de empleo, mejora de la empleabilidad y emprendimiento que crecen un 7.4%, hasta los 1.173,6 millones”. Igualmente, “este presupuesto destinará más de 250 millones de euros para el programa dirigido al mantenimiento de empleo de personas que han estado incluidas en los Expedientes de Regulación de Empleo, del que esta provincia está muy afectada, casi 195 millones en la Formación Profesional para el Empleo y 64,60 millones en incentivos al trabajo autónomo y la economía social”. La delegada también ha puesto en valor “la puesta en marcha, por fin, del Centro de Fabricación Avanzada en 2021”, un proyecto que contará con una inversión de 16.466.934 millones de euros y que servirá para “seguir con el apoyo del Gobierno de la Junta de Andalucía a los sectores aeronáuticos y naval de nuestra bahía, maltratados por esta pandemia del Covid-19 y que están viendo, además, como el Gobierno de España o la propia Diputación de Cádiz, los ignoran”.

Mestre ha resaltado que “estos presupuestos son una continuación a la decidida apuesta de la Junta por las universidades públicas y por la I+D+I. En 2021 se aprobará un nuevo modelo de financiación de las universidades, que tiene como objetivo asignar los recursos de manera equitativa y fomentar la excelencia y, en nuestra provincia, apostamos por el Centro de Transferencia Empresarial El Olivillo con 1.139.293 millones de euros”. En materia judicial, la máxima representante del Gobierno de la Junta en la provincia ha recordado que “este Gobierno está trabajando por desatascar la situación que se viven en los juzgados de la provincia y, por ello, reiteramos nuestra apuesta por la Ciudad de la Justicia de Cádiz, con una partida de 622.904 euros para este año, en el que confiamos que el Ayuntamiento de la ciudad nos ceda el suelo definitivo y se pueda iniciar el proyecto. Además, para la nueva sede judicial de Algeciras están previsto en 2021, 1.917.302 millones de euros”. Ana Mestre también ha puesto en conocimiento la apuesta por el municipalismo y el apoyo a la Administración Local (ayuntamientos y Ela), además de la inversión al programa Guadalinfo que hace posible llevar internet a las zonas más desfavorecidas y acabar con la brecha digital, más aún en la época de pandemia en la que vivimos. En cuanto a Igualdad y Políticas Sociales, Ana Mestre ha resaltado que “se trata, también, del mayor presupuesto de la historia de la Junta de Andalucía en Políticas Sociales y Dependencia”. El presupuesto en Dependencia crece un 6,61% con 93,4 millones más hasta alcanzar los 1.413 millones. De ellos, un 12% irá destinado a la provincia de Cádiz, 171.232.643,68 millones para atender a casi 27.500 gaditanos.

Ana Mestre también ha hecho referencia a la atención a la infancia, que “será una de las líneas clave de actuación en 2021” y ha resaltado que “volvemos a subir las pensiones no contributivas, consolidando la mayor subida de la última década que se inició en 2020 con un 4% más y que se mantiene en 2021”. En cuanto al compromiso de la Junta en la lucha contra la violencia de género, “sigue la línea llevada a cabo en el último año y el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer sube ligeramente un 0,27%. Pasa de 44 millones a 44,19 millones en 2021”. A todo ello, Ana Mestre ha valorado “el esfuerzo por la modernización de la administración y adaptarla al siglo XXI para agilizar todas las prestaciones: renta mínima, dependencia, ayudas, algo que se puede entender como secundario pero que es fundamental para una atención efectiva entre los usuarios que lo requiere y necesitan”. Así, Ana Mestre ha explicado que “el presupuesto de 2021 trae proyectos que nunca hubieran sido realidad con otro Gobierno que no fuera el actual, porque otros han demostrado en casi 40 años que no fueron capaces de hacerlos”, haciendo referencia al impulso final de la obra del Tranvía de la Bahía y su puesta en marcha, que supondrá una inversión de 19.725.295 euros de los que 12.113.091 euros está dedicados a la explotación y 7.612.204 son para la inversión de la finalización obras, “tras casi dos años de intenso trabajo liderados por la consejera de Fomento, Marifrán Carazo”.

Igualmente, en este presupuesto se incluye la partida por valor de 10.605.353 euros para el ensanche y refuerzo de la A-389 entre Paterna y Medina Sidonia, un proyecto cuya licitación anunció esta semana la propia Ana Mestre y que comenzará en el primer trimestre de 2021. “Un compromiso del propio presidente Juanma Moreno que en 2018 afirmó que haría esta obra si gobernaba en Andalucía y dos años después es una realidad”. En materia de carreteras, Ana Mestre también ha indicado otros proyectos que están previstos en estos presupuestos tales como los 3.668.939,58 millones de euros para la adecuación de los túneles de la A-381 para cumplir los requisitos mínimos de seguridad exigidos por la Unión Europea desde 2006; igualmente, ha destacado otros proyectos de vital importancia para la Sierra de Cádiz como el nuevo acceso a Alcalá del Valle por la A-384, cuya obra de licitación por 12 millones de euros está prevista conocer en los próximos días; actuaciones de seguridad en la A-372 y A-393 en Arcos de la Frontera y en la A-2300 y A-2302 por un valor que supera el millón de euros entre ambas; y otras 13 obras menores con una inversión de casi 600.000 euros. La máxima autoridad del Gobierno andaluz en la provincia ha destacado la apuesta de la Junta por la sostenibilidad, con una inversión de 8.773.262,08 euros para la vía ciclista junto a la A-2233 y A-2231 en los tramos Conil-Los Caños y Los Caños-Barbate-Zahara de los Atunes, englobado dentro del proyecto Eurovelo 8 que conecta por carril bici a Cádiz con la ciudad griega de Atenas.

Por último, Ana Mestre ha querido reconocer el apoyo de este Gobierno andaluz a la Cultura, con una apuesta decidida por el flamenco como seña de identidad de la cultura de Andalucía, que se visualizará con más de 7 millones de euros en inversión con la próxima licitación del Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez de la Frontera, que para este año lleva una anualidad de 610.000 euros, dentro de un presupuesto estimado de 2.197.000 euros. A ello, hay que incrementarle los 1.275.000 millones destinados al Centro de Interpretación del Flamenco de Andalucía, también en Jerez, y cuya inversión total alcanza los 5 millones de euros. Igualmente, la Consejería de Cultura destinará dos millones de euros para la primera fase del Teatro Romano, cuya licitación de la obra está prevista para las próximas semanas; y 875.000 euros para la culminación del Museo de Camarón, en San Fernando. Ana Mestre ha aclarado que “existen otras muchas actuaciones que se desarrollarán en la provincia pero que aún no están provincializadas, además de otras muchas que se realizan de manera transversal entre delegaciones”, poniendo como ejemplo las que desarrollan entre Turismo y Cultura “como es el apoyo y financiación a los eventos y actividades en materia ecuestre y en el ámbito del flamenco, por los que estamos apostando”. Con todo lo expuesto, la delegada ha insistido en que “son los presupuestos positivos, que nace del trabajo de funcionarios y técnicos para hacer posible que las cuentas cuadren, como se ha demostrado con el superávit en las cuentas de 2019”. Ana Mestre ha concluido añadiendo que, “son los presupuestos de la esperanza y la reactivación, estando convencida de que “marcarán el camino de regreso de Andalucía a la senda de crecimiento anterior a la pandemia” y haciendo un llamamiento al resto de formaciones políticas, “porque este Gobierno de la Junta tiene un firme compromiso con el diálogo. Las cuentas están abiertas a la participación de todos los grupos parlamentarios y nadie se puede negar a los mayores presupuestos andaluces. Es imposible rechazar unas cuentas que miran las necesidades de los ciudadanos”.