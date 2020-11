Revive El Puerto y el Ayuntamiento se reúnen para trabajar iniciativas comunes para navidad

El teniente de alcalde de Comercio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, David Calleja, se ha reunido con una representación de la Plataforma de comerciantes Revive El Puerto para trasladarles los proyectos previstos para la próxima campaña de Navidad, proyectos, ha apuntado el edil, “que se irán desarrollando en función de las circunstancias que determine la epidemia de Covid-19 y las medidas que se adopten al respecto”. La intención es dinamizar el comercio y el centro histórico lo máximo posible, respondiendo así a una de las grandes preocupaciones de Revive El Puerto. Calleja

El teniente de alcalde, que seguirá reuniéndose en las próximas semanas con Revive, agradece “la disposición de los integrantes de esta Plataforma y su implicación no solo en el comercio sino en toda la ciudad en general”, considerando que la Plataforma “realiza un gran trabajo y muestra empatía hacia el área municipal”. La presidenta de la Plataforma Revive El Puerto, Natalia Murillo, afirma por su parte que la reunión con el teniente de alcalde de Comercio, la primera que mantienen desde que David Calleja fuera designado responsable de dicha área, “ha supuesto para nosotros una inyección de positividad e ilusión que nos hacía falta”.

“Hemos salido muy contentos del encuentro, aunque aún no se puede adelantar nada a la espera de comprobar la programación que permite la pandemia”, asevera Murillo, quien muestra su confianza en Calleja, “un concejal que me ha demostrado que está a tope con el área, pensando en proyectos como una página web de Comercio que permita hacer llegar nuestros productos a los ciudadanos, y cuya dedicación a la concejalía no se ve perjudicada por la también intensa actividad que desarrolla al frente de Fiestas, pues, aunque temíamos que la dedicación a Fiestas fuera en detrimento de la que requiere Comercio, comprobamos que igual de entregado se muestra para un área que para otra”.