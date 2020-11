Puerto Real lanza una campaña para fomentar las prácticas responsables durante el Black Friday

El Ayuntamiento de Puerto Real ha lanzado una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre las compras responsables en internet durante el conocido como Black Friday, que se celebrará el próximo 27 de noviembre.A través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, el Gobierno local ha querido recordar a la ciudadanía los derechos que asisten como comprados y que se deben tener en cuenta a la hora de adquirir algún producto en estos días. El concejal responsable de Consumo, Pedro Olmedo, cree necesario que se haga incidencia en informar sobre estos derechos, “para ayudar a que éstos sean blancos y transparentes, no se caiga en el engaño que algunas empresas suelen intentar, y la ciudadanía de Puerto Real tenga todas las garantías a la hora de comprar un producto”.

Las empresas de comercio electrónico que operan en España tienen la obligación legal de publicar en su página web los datos referentes a su denominación social, NIF, dirección postal y datos de contacto. En las plataformas como eBay o similares, donde las transacciones se realizan entre particulares, es importante mirar las calificaciones del vendedor y las opiniones de otros usuarios. Conocer su reputación proporciona cierta garantía de cómo se efectuará el proceso de compra. En caso de duda, lo mejor es comunicarse con el vendedor a través de sus datos de contacto.

Cuando se compra a través de internet, se deben tomar las mismas precauciones de seguridad que con las transacciones bancarias: usar conexiones seguras y tener un software de seguridad o antivirus instalado en el dispositivo desde el que se efectúa la compra. Se aconsejan las cuentas Paypal con las que se puede pagar de forma segura. Antes de introducir datos bancarios en cualquier web es necesario verificar que cuenta con un certificado reconocido de seguridad. Para comprobar que los datos del comprador están cifrados, y por tanto protegidos, la dirección URL que aparece en la barra superior del navegador, debe cambiar su inicio en http:// por https://

Los empresarios no podrán facturar a los consumidores y usuarios por el uso de determinados medios de pago. La tienda online debe dar la opción de pagar de la forma que más nos convenga (con tarjeta de crédito o débito, por transferencia bancaria, PayPal u otros) sin que esto implique un coste extra.

Nunca debes compartir datos bancarios a través de correos electrónicos con la tienda online, ni suministrar el PIN o clave de seguridad, aunque sí es frecuente que se solicite el número de seguridad de la tarjeta (CVV), que se encuentra al dorso de la misma. Se recomienda guardar toda la documentación relacionada con la transacción: confirmación del pedido, comprobante de la transferencia o pago y los acuerdos de envío (plazos, costes, garantías), ya que podría ser necesaria a la hora de hacer una reclamación.

Ante los precios excesivamente atractivos lo mejor es desconfiar

Las condiciones de entrega deben especificarse durante el proceso de compra. Si no se hiciera, hay que saber que el plazo máximo de entrega de un producto comprado a través de internet es de 30 días.

Si el vendedor no puede cumplir con el periodo prometido, tiene la obligación de notificarlo para que el comprador pueda decidir si sigue adelante con la operación o si desiste, sin que esto suponga un coste adicional. En este caso, el vendedor está obligado a devolver el dinero de manera inmediata. La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios establece que, en caso de retraso injustificado, el usuario podrá reclamar que se le pague el doble de la suma adeudada.

La ley protege los derechos a desistir de la compra en el plazo de los 14 días siguientes a la recepción del producto o a la contratación de un servicio sin tener que dar ninguna justificación. Si la información sobre desistimiento no está disponible en la web, o no se ha comunicado al hacer la compra, el plazo para desistir se amplía hasta 12 meses, sin que implique ningún tipo de penalización o gastos adicionales. Si no se indicaba claramente que en caso de devolución los gastos de envío corren por parte del comprador, el vendedor tendrá que hacerse cargo de los mismos.

Los productos o bienes adquiridos por internet están protegidos por las mismas garantías que si hubiesen sido comprados en una tienda o comercio físico. La garantía legal son 2 años como mínimo.

Al recibir un producto, hay que comprobar el estado en que llega el paquete. Si estuviese dañado o golpeado, se puede devolver indicando el motivo o firmar el acuse de recibo del mensajero dejando constancia escrita de que presenta daños exteriores visibles.

Ante algún problema, el primer paso es tratar de resolverlo a través del servicio de atención al cliente del vendedor. Si no se llega a una solución, solicitar la hoja de quejas y reclamaciones de la Junta de Andalucía y acudir a la OMIC de Puerto Real, que se encuentra al servicio de la ciudadanía para estos casos. Si se es víctima de un delito en internet, debe formularse una denuncia ante la hacer la denuncia en la comisaría de Policía Nacional en la calle Carpintero de Ribera, en la Jarcia.