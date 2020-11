Paradas y Garrón visitan a los trabajadores despedidos de LTK: "No se les puede dejar tirados"

El concejal de Empleo y Fomento, Carlos Paradas, y la concejala de Feminismos y diputada provincial de Adelante Cádiz, Lorena Garrón, han acudido esta mañana a la factoría de LTK, la empresa logística de Alestis, para apoyar a su plantilla tras el anuncio de despido colectivo que ha comunicado la dirección de la empresa a los representantes de los trabajadores. “Estamos aquí para mostrar con absoluta rotundidad el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz a los trabajadores y trabajadoras de LTK”, ha manifestado el edil, quien ha comunicado a este colectivo que el Consistorio gaditano pondrá a su disposición “todos los recursos que tenemos y que necesiten”, como la televisión pública.

Paradas ha mostrado su indignación con la forma de proceder de Alestis y ha asegurado que “la subrogación de los trabajadores de LTK es incuestionable”, tal como impone el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. El concejal ha apelado a la unidad de los trabajadores, recordando que “a los compañeros de la industria auxiliar de la naval se les ha dejado tirados”. Asimismo, ha reclamado unidad entre los sindicatos, “porque no es de recibo que para salvar a unos se tire por tierra a otros. Se debe pensar verdaderamente en los trabajadores como un colectivo completo, no en los míos y en los tuyos”. E igualmente ha pedido unión política, “porque el apoyo a la clase trabajadora debe ser indiscutible, no puede ser que no se sumen todos los partidos en una causa así”. Al hilo, Paradas ha recordado que la propuesta elevada al Pleno municipal el pasado viernes por Adelante Cádiz relativa al apoyo a los trabajadores y trabajadoras del sector del metal fue rechazada por el PP y Ciudadanos, y el PSOE se abstuvo. Por último, ha tenido palabras para el Gobierno central, lamentando que los ministerios implicados en este tipo de conflictos laborales miren hacia otro lado: “Los distintos ministerios, con la responsabilidad que tiene la SEPI con la participación en las empresas públicas, no pueden seguir mirando hacia otro lado. Deben implicarse y tomar acciones concretas, ya que es su responsabilidad”.

Por su parte, Garrón también ha mostrado su apoyo a la plantilla y ha recordado la moción que presentaron en el último pleno de Diputación reclamando carga de trabajo y la revisión de los despidos a trabajadores. Una moción que no secundaron ni PP ni PSOE. “No podemos seguir consistiendo esto, y por ello exigimos a los partidos políticos que se posicionen a favor de los trabajadores y trabajadoras de Astilleros y de Cádiz y su Bahía, porque no podemos permitir que siga habiendo esta sangría de empleo en un sitio donde tanta falta nos hace. Por tanto –ha añadido-, mandamos un mensaje directo al Partido Popular y al PSOE, principalmente, que tienen implicaciones en este asunto y que hasta ahora su posicionamiento ha sido precisamente estar en frente de los trabajadores y trabajadoras”.