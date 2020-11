La Mesa del Taxi impulsa la tramitación del borrador de la modificación de la Ordenanza del sector

La Mesa del Taxi ha celebrado esta semana una reunión vía telemática para impulsar la tramitación del borrador de modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Taxi. En esta primera mesa de trabajo se ha abordado el texto, consensuado con las asociaciones de Radio Taxi y Gades Taxi. Un texto que incluye medidas reclamadas por el sector del taxi de la ciudad, como la creación de la Mesa del Taxi para gestionar los diversos aspectos que la prestación de este servicio den lugar; y se pretende que en esta Mesa participen las asociaciones de consumidores y usuarios y de personas con movilidad reducida. Asimismo, recoge especificaciones sobre los taxis adaptados y el servicio a personas con movilidad reducida, tanto en sillas de ruedas como cuando puedan subir o bajar del vehículo. Y también se detallan medidas tendentes a dar transposición en el texto a los compromisos adquiridos en el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, de modo que la flota de taxi de la ciudad transite a una tecnología menos contaminante de forma escalonada.

Cabe recordar que la Mesa del Taxi está formada por agentes de diversos sectores de la ciudad, como asociaciones de comerciantes y hosteleros, ecologistas, Facua, Agadi, la Confederación de Empresarios, la Universidad de Cádiz, empresas municipales, etcétera, además de por las asociaciones del taxi, el Equipo de Gobierno, el resto de grupos municipales y el concejal no adscrito, Domingo Villero. Al borrador han realizado aportaciones las asociaciones de animalistas, consumidores y Agadi. “Con esta modificación de la Ordenanza del Taxi no sólo estamos adelantando las tareas ante la inminente modificación del Reglamento Andaluz del Taxi, sino que estamos incluyendo medidas que eran demandas del sector y de los propios usuarios. Precisamente, en cuanto a esto último recogemos en esta propuesta medidas de control para garantizar, efectivamente, que los vehículos adaptados cumplan el servicio que deben cumplir, que no es otro sino que dar servicio prioritario a personas con movilidad reducida”, apunta el concejal de Movilidad, Martín Vila.

Y además, señala que el documento incluye “medidas para modernizar al sector, como es la transición en los próximos años a una flota menos contaminante y por tanto más ecológica, así como medidas de control a los trabajadores asalariados para evitar la competencia desleal entre el taxi, y otras encaminadas a mejorar la imagen del sector”. Por otro lado, cabe recordar que el Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado esta semana un nuevo sistema semanal de turnos de trabajo para los taxistas de la ciudad, tras recibir petición por parte del sector del taxi para realizar dicha modificación. Así, desde ayer viernes, 27 de noviembre, y hasta el próximo 9 de mayo estará vigente un sistema semanal de actividad que comprenderá cuatro días de trabajo y 48 horas de descanso, comenzando el mismo a las 16 horas.