Juan 'Ardentía': "Ni voy a hacer un monólogo ni voy a cantar una chirigota, la prioridad es el Cádiz, animar al Cádiz y que gane el Cádiz"

Uno de los focos de las críticas de los aficionados cadistas en los últimos meses ha sido el speaker que el club había dispuesto con la intención de animar a la grada pero que lo cierto es que conseguía todo lo contrario: desconocimiento de jugadores visitantes e incluso locales, intentos forzados de arrancar vítores y gritos que silenciaban al propio público. Es por ello que el club ha decidido modificar esta figura y sustituir a Fernando Cama por Juan Antonio García, más conocido como 'el Ardentía'.

El popular carnavalero ya hizo sus pinitos en la megafonía de la playa de La Caleta en su etapa como socorrista, recibiendo el apoyo de los usuarios de la playa y de los visitantes. También se ha erigido en varias ocasiones como animador del gallinero del Gran Teatro Falla en algunas noches de carnaval.

Juan 'Ardentía' ha atendido la llamada de Onda Cero Cádiz para explicar que "me llamó Pepe Mata para que me pasara por las oficinas y me pusieron entre la espada y la pared, me dijeron que tenía que tenía que ayudar al club y a la afición. Y aquí me veo en este berenjenal".

El conocido carnavalero ha comentado que "esto no se debería haber filtrado, la idea era que yo me presentara allí el sábado y presentar el partido, decir las alineaciones a mi forma, hablando en gaditano. Pero se le ha dado un bombo que no sé si es bueno, porque más de uno está comprando la entrada para escucharme a mí, y está claro que yo ni voy a hacer un monólogo ni voy a cantar un chirigota, ni yo soy prioridad, la prioridad es el Cádiz, animar al Cádiz y que gane el Cádiz". Además reconoce que "es un arma de doble filo. Yo tengo más o menos claro lo que voy a hacer, que es no cogerme los dedos, si puedo dar una pincelada la voy a dar pero lógicamente el Cádiz está en una situación delicada y la cosa no está para muchas bromas".

El nuevo speaker cadista asume que no le puede gustar a todo el mundo: "sé que me van a dar por todos lados, pero eso no me preocupa, estoy acostumbrado, imagino que habrán dicho cosas en Twitter y demás y me da igual, yo lo que quiero es que gane le Cádiz y aportar mi granito de arena que se me ha pedido, pero no por contar un chiste o decir una pamplina va a ganar el Cádiz. Ojalá pudiera yo bajar y hacer una chilena desde fuera del área y meter un golazo, pero tienen que ganar los jugadores. Aquí de lo que se trata es de empujar al equipo y de que el estadio sea una caldera".

Asimismo, 'Ardentía' ha reconocido que "ojalá tuviera vía libre y me pudiera explayar un poquito, pero son muchos miles de personas que no todas tienen los mismos gustos. La armonía de todo esto es animar al Cádiz y que se escuchen los cánticos, eso es lo que hay que conseguir. Que yo dé una pinceladita o no, no es lo importante, lo importante es que el ambiente sea ensordecedor y que la gente esté con el Cádiz y que gane el Cádiz".