José María González: “A la Junta se le acaban las excusas para no impulsar Valcárcel”

El alcalde de Cádiz, José María González, saluda y celebra la iniciativa de la Universidad de Cádiz (UCA) y la Diputación de Cádiz de apostar por la presentación del proyecto de rehabilitación de Valcárcel a la convocatoria de fondos de recuperación europea Next Generation. “A la Junta de Andalucía se le acaban las excusas para no impulsar el proyecto de Valcárcel”, ha recalcado. González incide en que se trata de una “magnífica oportunidad” y de un movimiento “ambicioso, sensato y justo” para que el proyecto avance y consiga materializarse ante la “constante obstaculización y torpedeo de la Junta de Andalucía” a esta iniciativa y a la ciudad de Cádiz. “Si había algún problema de financiación, con esta vía que se abre y se propone, ya desaparece. Ya no hay excusas”, insiste.

“Tanto la Diputación de Cádiz como la UCA y el Ayuntamiento de Cádiz estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para lograr que la rehabilitación del edificio de Valcárcel y la vuelta de la Facultad de Ciencias de la Educación a Cádiz sean una realidad, y no vamos a cejar en el empeño. Ahora le toca a la Junta de Andalucía trabajar, hacer su parte y darle prioridad a esta iniciativa”. El regidor pide al Gobierno andaluz que “tenga altura de miras, no sea sectaria y no siga castigando sistemáticamente a Cádiz”, al tiempo que considera que el proyecto de la rehabilitación de Valcárcel, además de ser muy necesario para la realidad académica de la UCA, para actividad económica, la dinamización social y la riqueza patrimonial de la ciudad, es muy simbólico porque es una joya patrimonial que lleva cerrada muchísimos años tras sufrir las peores consecuencias de la anterior crisis, en un ejemplo de lo nociva que puede llegar a ser la especulación con espacios clave en una ciudad como Cádiz”.

El alcalde de Cádiz destaca que hay un “amplio consenso social” en torno a la idea de que el futuro de Valcárcel debe pasar por este proyecto de rehabilitación para acoger, posteriormente, la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA, que se convertiría en una referencia nacional e internacional en investigación e innovación en un ámbito de conocimiento básico para la construcción del futuro de los países que integran la Unión Europea, donde la educación debe colocarse en la vanguardia en digitalización y sostenibilidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. “Es una oportunidad magnífica para Cádiz que se abre desde Europa, y que se le presenta a la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz debe, de una vez por todas, y ya sin excusas, apostar por impulsar este proyecto por el que tanto hemos luchado desde la ciudad y que Cádiz merece”, apostilla. “A la Junta de Andalucía, que hasta ahora ha esgrimido la falta de financiación como impedimento fundamental para no afrontar el proyecto, ahora mismo lo único que le va a quedar es elegir el proyecto de Valcárcel de entre todos los que se presenten en Andalucía. Me cuesta pensar mucho que la Junta de Andalucía no eligiera esta iniciativa que cuenta con tanto consenso detrás. Que sepa el Gobierno andaluz como la Diputación de Cádiz y la UCA que el Ayuntamiento de Cádiz estará ahí, acompañando y apoyando, para que el proyecto sea por fin una realidad”, sostiene para finalizar.