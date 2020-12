El Gobierno de El Puerto trabaja para que la Ordenanza de Convivencia entre en vigor el próximo año

El teniente de alcalde de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Javier Bello, y la teniente de alcalde de Policía Local y Seguridad, Marina Peris, han mantenido una reunión con la Flave para informarles que la Ordenanza de Convivencia se elevará a exposición pública a principios de enero una vez ha concluido el periodo de consulta pública previa, para continuar dando pasos en su tramitación y poder llevar así cuanto antes la propuesta de aprobación inicial al Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. La Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Público cubrirá un vacío legal que atajará ciertas conductas o comportamientos lesivos que al haberse derogado la Ordenanza anterior no pueden en este momento ser abordados desde las competencias municipales, creando una desprotección ante la que no se puede actuar desde la Administración Local.

“No es posible forjar una sociedad justa e igualitaria y que tienda a procurar el bienestar a sus ciudadanos, si el valor de la convivencia está ausente y no se dispone de medios eficaces para restaurarla, por lo que se hace necesario dotar de los instrumentos idóneos a los/las garantes de la protección de los derechos, libertades y seguridad ciudadana”, señala la edil de Policía, Marina Peris. Dicha norma municipal aportará tranquilidad y seguridad a los vecinos de El Puerto y también permitirá al Ayuntamiento actuar sobre acciones que muchas veces, aún sabiendo que no son correctas, no puede sancionar debido a que no hay una normativa que lo permita. El nuevo texto, que se publicará en la web municipal para que todas aquellas personas o colectivos puedan presentar alegaciones, se ajusta a las necesidades reales de la ciudad y da respuesta a distintos asuntos que alteran la convivencia ciudadana.

El objetivo principal de esta Ordenanza es el de preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas, que enriquecen nuestra ciudad. Parte, para ello, de un principio de garantía de los derechos y libertades individuales y ajusta las medidas punitivas al principio de intervención mínima. De esta manera, las conductas individuales sólo se tipifican como infracciones en la medida en que afectan o impiden el libre ejercicio de las demás personas y para su sanción se tienen en cuenta los principios de lesividad y mínima trascendencia. La Ordenanza será una herramienta efectiva para hacer frente a las distintas situaciones y circunstancias que pueden afectar a la convivencia o alterarla e intenta ser una respuesta democrática y equilibrada a esas nuevas circunstancias y situaciones, basándose, por un lado, en el reconocimiento del derecho de todos a comportarse libremente en los espacios públicos y a ser respetados en su libertad; pero, por otro lado, también, en la necesidad de que todos asumamos determinados deberes de convivencia y de respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a los demás, así como al mantenimiento del espacio público en condiciones adecuadas.

Y, todo ello, además, siendo conscientes de que, para el logro de estos objetivos, no basta con el ejercicio, por parte de la autoridad municipal, de la potestad sancionadora, que en ocasiones también es necesario, sino que es preciso, también, que el Ayuntamiento lleve a cabo las correspondientes actividades de fomento y de prestación social necesarias para promover los valores de convivencia y el civismo en la ciudad y para atender convenientemente a las personas que lo puedan necesitar. Cabe destacar, por último, que la Policía Local y la Asesoría Jurídica de la Policía Local han realizado un excelente trabajo para que la Ordenanza sea la mejor norma municipal posible, para que El Puerto y los portuenses puedan contar con una serie de medidas que fomenten y garanticen la convivencia ciudadana en el espacio público. Igualmente señalar que se mantendrá un encuentro con los distintos grupos políticos de la Corporación Municipal para alcanzar la mejor norma municipal posible.