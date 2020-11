El Gastor quiere pagar un cribado a sus ciudadanos: "Somos un pueblo digno y responsable"

La alcaldesa de El Gastor, Isabel Moreno, ha anunciado la intención de financiar un cribado general para toda la población por el índice elevado de contagios. Lo ha anunciado en una entrevista en Onda Cero donde ha reclamado de nuevo ayuda a la Junta de Andalucía porque considera que la alta tasa que hay en el municipio -500 sobre 100.000 habitantes- debería bastar para que la Junta realice un cribado de positivos por Covid-19. Moreno ha explicado que en la jornada de hoy se han sumado 4 casos positivos, por lo que se ha mostrado preocupada ya que "según la OMS, la tasa marcaría que existe transmisión comunitaria". Moreno ha denunciado que la tabla que casos que le ha mostrado la Junta "está lejos de la realidad de nuestro pueblo".

Isabel Moreno ha explicado que en una reunión mantenida con la Delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, se le ha explicado la decisión de no realizar un cribado en el municipio se basa que los pueblos de menos de 5.000 habitantes no solo se rige por el criterio de índice de contagios, sino por criterios "que no logro llegar a entender", asegura Moreno que le mostró preocupación y la necesidad de realizar esa operación. La alcaldesa gastoreña ha asegurado que "muchas familias han visto ya los diferentes síntomas y dolencias que deja" el Covid-19. Así, Moreno impulsará con alcaldes o alcaldesas de poblaciones pequeñas donde tengan un índice de contagios elevado una postura común para pedir amparo a la Junta de Andalucía. Así, iniciará los trámites para que el Ayuntamiento de El Gastor sea el responsable de hacer el cribado a la población.