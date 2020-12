La Corporación municipal de Rota declarará mañana entidad 'non grata' a Louis Berger

La Corporación municipal de Rota declarará entidad 'non grata' a Louis Berger, la concesionaria de las gestiones aeroportuarias en la Base Naval, sumida desde hace ya cuatro años en un conflicto laboral con su plantilla por la negociación del convenio colectivo en la empresa. Un conflicto laboral, de los más extensos en la historia de España, por el que los trabajadores de la empresa ha sufrido una serie de despidos arbitrarios y a incoar expedientes con el único objetivo de amedrantar a los empleados. La moción ha sido suscrita por representantes de IU, Podemos, Ciudadanos, PSOE y PP. Vox, con representación en el Consistorio, no suscribe esta moción.

En la exposición de motivos a la que ha tenido acceso Onda Cero se detalla las condiciones que la empresa puso sobre la mesa en el comienzo de las negociaciones: cualquier negociación pasaba inexorablemente porque se procediera al despido de 15 trabajadores y una reducción de más del 25% del salario, o bien no reducir el salario ascendiendo entonces el número de trabajadores despedidos a 45. Estos planteamientos, según esta exposición de razones, son "inasumibles para cualquier empresa estando abiertos a cualquier negociación que no estuviera sustentada en una amenaza de despidos que consideraban completamente improcedente". Los grupos políticos firmantes, a excepción de Vox, suscriben que la única finalidad de la empresa con los despidos ejecutados y los expedientes incoados era "amedrentar a los trabajadores para que éstos aceptaran las imposiciones empresariales" y "desprestigiar a la plantilla ante la opinión pública".

El 20 de octubre la Corporación municipal de Rota aprobó por unanimidad una moción de apoyo incondicional a la plantilla ante los planteamientos de la empresa concesionaria del servicio. A esta proposición se sumaron textos similares en el Parlamento de Andalucía y Diputación de Cádiz llegando la cuestión hasta el Congreso de los Diputados. A estas acciones se sumaron una serie de movilizaciones y huelgas convocadas a lo largo de estos cuatro años.

A lo largo de este conflicto laboral se han despedido a 32 trabajadores.

La iniciativa de declarar a la entidad 'non grata' fue anunciada por el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, en el mes de julio. Tras un 'desbloqueo' de las negociaciones momentáneo las conversaciones se han vuelto a enquistar. La moción señala que la empresa "ha mantenido una actitud durante todo este tiempo de conflicto intolerable, que ha puesto de manifiesto un absoluto desprecio a los derechos de los trabajadores; al Ordenamiento Jurídico Español; a las Instituciones de nuestro País, incluido el Congreso de los Diputados máximo órgano de representación del pueblo español, que ha aprobado resoluciones que no han sido tenida en cuenta por la empresa; y evidente un desprecio al pueblo de Rota, negándose a recibir a los representantes políticos del municipio y no cumpliendo con el compromiso asumido con el alcalde como máxima autoridad municipal".