Ciudadanos apoya a Afanas Cádiz y a sus 31 trabajadores en sus reivindicaciones sobre la Ley Celaá

La concejala del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Fidalgo, ha mantenido una reunión telemática con responsables de Afanas para conocer la situación del centro en la capital gaditana, las reivindicaciones de su comunidad educativa en relación a la Ley Celaá y las consecuencias que tendrían que afrontar como consecuencia de la aplicación de la citada nueva ley. Fidalgo ha trasladado el “apoyo sin fisuras” de la formación naranja a Afanas, cuyos responsables ven “muy importante” la libertad de los padres para elegir el modelo educativo más conveniente adaptado a la realidad de cada hijo o hija con necesidades educativas especiales. Desde la entidad social han recalcado que además de conocimientos académicos, se enseñan habilidades sociales e inclusión en la vida diaria, “algo necesario para muchos de nuestros alumnos pero no para la mayoría de los alumnos de la educación ordinaria”, argumento que la edil comparte desde Cs.

En este sentido, desde Afanas han subrayado que no se puede equiparar a la educación ordinaria la enseñanza, los servicios y los recursos que dedican en los centros especializados a estos alumnos. Por ejemplo, en el centro de Afanas en la Barriada de la Paz el número de alumnos por clase oscila entre los 4 y los 8, una ratio “necesaria” y al mismo tiempo inaccesible para el sistema general de enseñanza ordinaria. Al obstáculo de la ratio, se suma el del personal que trabaja en las clases, que se compone de un maestro, un equipo técnico y un fisio, además de otros destinados a trabajar con el alumnado y la familia. “Esto no lo van a equiparar en una escuela ordinaria. No habría ni medios ni espacio físico”, sostienen desde Afanas. La edil de Cs ha mostrado su preocupación por el futuro laboral de la plantilla de Afanas cuyo número de profesionales asciende a 31 (21 maestros, 2 logopedas, 1 fisio, 1 trabajadora social, 1 orientadora y 5 auxiliares), a los que habría que sumar los encargados de otros servicios como limpieza, comedor o portería.

En este sentido, Fidalgo ha comprometido el apoyo de la formación naranja a los padres, madres y tutores legales que forman parte de la Junta Directiva, cuyas voces trasladará el próximo viernes al salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz defendiendo una moción (que Cs replicará en otros ayuntamientos y en el Congreso) para que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda ser escolarizado en centros ordinarios, en aulas específicas en dichos centros o en centros de Educación Especial, es decir, que se garantice la Educación Especial y la libre elección de los padres. Lo que defendemos es conseguir la plena inclusión educativa y social de los alumnos y alumnas, con independencia del tipo de centro donde estén escolarizados”.