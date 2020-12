Chiclana duplicará en 2021 el presupuesto de atención social

El alcalde de Chiclana, José María Román, y los responsables de nueve entidades sociales han firmado sendos convenios de colaboración, a través de los cuales el Ayuntamiento concede un total de 30.000 euros a los colectivos para la adquisición de alimentos navideños para las familias más necesitadas de la ciudad. Así pues, estas entidades son Cruz Roja, Coordinadora Antidroga Nueva Luz, las parroquias Santísima Trinidad, San Juan Bautista, San Sebastián, San Antonio de Padua, Nuestra Señora del Carmen y Santa Ángela, la Iglesia Evangelista Bautista de Cádiz y la Asociación Benéfica der Colaboradores del Hogar de Nazaret, cuyos responsables han firmado estos convenios para poder continuar adelante con la labor social tan importante que realizan.

Las asignaciones totales y anuales concedidas por este convenio en estos vales de alimentos a estos colectivos se reparten en función de las familias que atiende cada colectivo. En este sentido, se concede a Cruz Roja 5630 euros, la Parroquia San Antonio de Padua recibe 3.000 euros, la Parroquia San Sebastián 5.450 euros, la Parroquia Santísima Trinidad 4.230 euros, la Parroquia Santa Ángela 3.350 euros y la Parroquia San Juan Bautista recibe 3.050 euros; la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz recibe 1.200 euros, Asociación Benéfica de Colaboradores del Hogar de Nazaret obtiene 1.250 euros Coordinadora Antidroga Nueva Luz recibe 2.500 euros; mientras que la Parroquia Nuestra Señora del Carmen obtiene 340 euros. Durante el acto de entrega, el alcalde de la ciudad ha señalado que “hay algunas personas que llegan a decir poco más o menos que estas subvenciones es tirar el dinero, por lo que hay que explicar que una magnífica manera de utilizar el dinero público es que, en situaciones de necesidad, sea redistribuido entre aquellas personas que están pasándolo peor”. “Hay que decirlo muchas veces, porque a veces surgen discursos que intentan distraer lo principal, que no es otra cosa que lograr una sociedad más justa y equilibrada”, ha expresado.

El Ayuntamiento concede 30.000 euros para alimentos navideños y productos de higiene a familias chiclaneras

“Creemos que es una obligación para el Ayuntamiento seguir atendiendo a estas personas que lo están pasando mal, más aún en esta actual situación de pandemia”, ha manifestado José María Román, quien ha incidido que “el principal objetivo que siempre nos hemos marcado es repartir justicia social y que nadie se quede atrás en una sociedad más inclusiva”. “Además, aquí en Chiclana se está haciendo muy bien, porque no solo actúa la administración, sino que ésta trabaja de forma coordinada con los colectivos sociales”, ha expresado el regidor chiclanero, quien ha añadido que, “sin la ayuda de los colectivos, nosotros no podríamos llegar a todas las personas”. “Pero no nos quedamos ahí, por lo que para el próximo presupuesto de 2021 hemos duplicado prácticamente la partida presupuestaria para atender a las personas”, ha adelantado.

Por su parte, el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, ha agradecido el esfuerzo de los diez colectivos sociales presentes en la firmas de los convenios, “ya que son lo que están en el día a día en la lucha para que todas las familias chiclaneras puedan tener unas Navidades las más dignas posibles”. “Agradecer la colaboración y coordinación, porque de lo contrario no sería posible llegar a tantas familias de Chiclana”, ha incidido Salado, quien ha añadido que “es un placer y un orgullo trabajar con todos estos colectivos, que están para las buenas y para las malas, respondiendo como la ciudad se merece”.

Hay que destacar que, entre los objetivos prioritarios del Ayuntamiento de Chiclana, se encuentran establecer vehículos de apoyo a las entidades y organizaciones que carecen de ánimo de lucro, mediante subvenciones, convenios y programación conjunta, para apoyar y redundar en una mejor atención de las necesidades y carencias de los vecinos más desfavorecidos. Asimismo, recordar que en Chiclana son varias las organizaciones, asociaciones y entidades que se dedican al reparto de alimentos a los usuarios de la localidad, especialmente en épocas en las que las necesidades de alimentos son más destacadas, como sucede con el periodo de Navidad, en los que existen productos alimenticios especiales no incluidos en los repartos ordinarios que se realizan a lo largo del año. Por ello, estos convenios tienen como fin principal la concesión de subvenciones para la adquisición y reparto de productos alimenticios navideños, de limpieza e higiene entre usuarios de Chiclana cuya necesidad quede acreditada.