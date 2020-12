Chiclana aprueba inicialmente el Presupuesto 2021

El Pleno de la Corporación Municipal ha sacado adelante, con los votos favorables de los concejales de los Grupos Municipales de PSOE e Izquierda Unida, así como de la edil no adscrita Esther Gómez, la abstención de Ciudadanos, Podemos y la concejala no adscrita Susana Candón y el voto en contra de PP y Ganemos, el expediente relativo a la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2021, que cuenta con un consolidado entre Ayuntamiento y las empresas municipales Chiclana Natural y Emsisa de 106 millones de euros. Una propuesta que finalmente no incluye las enmiendas presentadas por los grupos de PP y Podemos, tras ser rechazadas por el grupo proponente. En este sentido, una vez aprobado inicialmente en la jornada de hoy, las cuentas municipales se someterán a exposición pública durante 15 días tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en la que la ciudadanía puede presentar las alegaciones oportunas. Y, en caso de que no haya alegaciones en el plazo previsto, serán aprobadas definitivamente, mientras que en caso de que se presenten alegaciones, se tendrá que resolver y, en su caso, aprobar definitivamente las cuentas en una nueva sesión plenaria.

Durante la defensa de la propuesta, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha indicado que “hemos pasado un año maldito y ahora planteamos un presupuesto difícil, porque no sabemos qué va a suceder con la evolución de la pandemia. Por ello, creemos que era el momento de apoyar estas cuentas y consideramos que el PP ha hecho una lectura errónea de la situación y ha vuelto a demostrar una falta de compromiso con la ciudad”. “Así, tenemos un mayor gasto para más recursos en la calle, con el objetivo de reactivar la economía, sin olvidar un esfuerzo importante frente al COVID-19, por el que hemos destinado más de cuatro millones en este ejercicio”, ha incidido el regidor chiclanero, quien ha añadido que “hay una apuesta destacada por la sostenibilidad de la mano de la Agenda 2030”. “No podemos olvidar otros apartados importantes como inversiones en viviendas sociales y otras políticas de vivienda con nuevos programas de alquiler, los diez millones de euros en inversiones reales y amarrados con distintas administraciones, que podían ser más si se hubiera atendido a Ciudad Amable, centro de salud de La Cucarela o Cañada de Los Barrancos por parte de la Junta”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que “tenemos los 450.000 euros para subvenciones a empresas para políticas de empleo, además del millón de euros en materia de Personal para contrataciones directas en una asignatura pendiente como la limpieza, asfaltado y alumbrado en caminos del diseminado”.

“Y, por supuesto, incrementamos las partidas en Servicios Sociales hasta los 4,4 millones de euros, tal y como nos ha pedido el delegado”, ha expuesto el alcalde, quien ha agradecido la postura de Ciudadanos, “que ha hecho la lectura del momento con sus propuestas planteadas y estando a la altura de los acontecimientos”, así como al resto de ediles que no han votado en contra a las cuentas municipales, “mientras vemos cómo el PP no ha estado a la altura de las circunstancias y ha votado en contra de estas necesarias cuentas”. “Creemos que es el mejor presupuesto que se puede plantear y esperemos que sea bueno para Chiclana”, ha incidido. Por su parte, el delegado municipal de Hacienda, Joaquín Guerrero, ha resaltado que “estamos hablando de unos presupuestos excepcionales por el momento que nos ha tocado y las acciones previstas y que hace años que no se traían”. “Es el momento de unirse y de hacer una gran ciudad entre todos y todas, ya que tenemos una gran oportunidad para planes de empleo, políticas de vivienda, jóvenes, mayores, mujeres, inversiones, Agenda 2030, políticas sociales, etcétera...”. “Así, el presupuesto se basa en tres pilares fundamentales; la inversión, con cuatro millones, mas otros 6,2 de Chiclana Natural y Emsisa, incluyendo partidas para eficiencia energética a través de EDUSI y de IDAE o 1,8 millones para asfaltado y alumbrado en el diseminado; el empleo, con 1,5 millones de euros para planes de empleo, de los que un millón es para contrataciones directas de entre 75 y 100 trabajadores para labores medioambientales y 450.000 euros para subvenciones a empresas para contratar a demandantes de empleo, así como siete nuevas plazas de la Policía Local; y Servicios Sociales, con 4,4 millones de euros, es decir, un millón más que en el actual ejercicio”, ha expuesto Joaquín Guerrero, quien ha añadido que “vamos a incrementar las partidas en materia de seguridad, movilidad urbana, pavimentación de la vía pública, vivienda, limpieza de colegios, ayuda a domicilio, recogida de residuos o limpieza viaria”.

Por otro lado, durante la sesión plenaria del mes de diciembre también se han aprobado los expedientes relativos a la aprobación de la Plantilla de Personal Municipal, así como la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento ejercicio 2021, en ambos casos con el voto favorable de PSOE, IU y la edil Esther Gómez, el voto en contra de PP (salvo la edil Ana Bertón) y Ganemos y el voto en contra de Ciudadanos, Podemos y la edil Susana Candón, además de la concejala Ana Bertón por ausencia durante la votación. En otro orden de cosas, durante la sesión plenaria del mes de diciembre se ha abordado otros asuntos como el expediente relativo a la aprobación provisional de la modificación puntual número 1 del PGOU en el ámbito 4-ARI-RU-PE-18 La Ballena, que ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, IU y Ganemos, así como de la edil no adscrita Esther Gómez y la abstención del resto de concejales de la Corporación; los expedientes relativos a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle sito en Calle Erizo, 31 (8 ARG-QI Las Quintas) y del Estudio de Detalle sito en carretera. La Barrosa, 43 (8 ARG-DI Diputación) con el voto favorable de todos los concejales, salvo los dos ediles del Grupo Podemos, que se han abstenido.

Por otro lado, se ha aprobado, con el voto unánime de todos los concejales de la Corporación Municipal (salvo Ana Bertón por ausencia), la propuesta para la felicitación a los agentes de la Policía Local por su actuación durante el suceso acaecido el pasado 21 de noviembre, a través del cual un hombre intentó explosionar la vivienda en la que reside su ex-pareja y los tres hijos de la pareja. Finalmente, indicar que también han salido adelante la propuesta del Grupo Político Municipal de IU relativa al control de alquileres abusivos, con el voto favorable de PSOE, IU, Podemos y la edil Esther Gómez, el voto en contra de Ciudadanos y Susana Candón y la abstención de PP y Ganemos.