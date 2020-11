Chiclana aprueba las bases para la convocatoria de dos plazas de arquitecto y ocho de portero-cuidador

Tras la aprobación de las bases reguladoras de las convocatorias para la selección de una plaza de ingeniero de caminos, canales y puertos, así como de dos plazas de psicólogo, dos de oficial y una de subinspector de Policía Local, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a las bases que regirán las convocatorias para la provisión de una plaza de arquitecto incluida en la Oferta de Empleo Público de 2019, una plaza de arquitecto personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2018, y de ocho plazas de portero-cuidador personal laboral fijo, de las que cinco forman parte de la Oferta de Empleo Público de 2018 y tres del año 2019. En este sentido, en cuanto a las dos plazas de arquitecto, indicar que los procesos selectivos de ambas se llevarán a cabo mediante el sistema de oposición en turno libre, aunque la prevista en la Oferta de Empleo Público de 2018 será para personal laboral fijo, mientras que la del 2019 será como funcionario de carrera, Grupo A, subgrupo A1 de la Escala de Administración Especial, Subescala técnica, Categoría técnico superior.

No obstante, en ambos casos, para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán reunir como requisitos tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; estar en posesión del título de Arquitecto o del título habilitante para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, o en condiciones de obtenerlo a la finalización del plazo de solicitudes; no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones; no hallarse incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente; así como no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia judicial firme.

Y, una vez presentadas las solicitudes (que deberá realizarse en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE) y finalizado el proceso de admisión de las mismas, se llevarán a cabo los procedimientos de selección de las personas aspirantes, que se realizarán en ambos casos mediante oposición, constando cada proceso de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios. Así el primer ejercicio consistirá en desarrollar por escrito un tema extraído al azar durante un máximo de una hora y un segundo ejercicio, que consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto práctico vinculado a las funciones propias de la categoría y funciones de la plaza objeto de la convocatoria a la que opta, disponiendo de noventa minutos para su realización.

Ocho porteros-cuidadores

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado las bases que regirán la convocatoria para la provisión de ocho plazas de portero-cuidador personal laboral fijo, de las que cinco están incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2018 y tres de la del 2019. En este caso, para poder participar en el proceso selectivo, que se llevará a cabo mediante oposición en turno libre, las personas aspirantes deben tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente,o en condiciones de obtenerlo a la finalización del plazo de solicitudes; no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones; no hallarse incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente; así como no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia judicial firme.

En cuanto al proceso selectivo, la oposición constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios (el primero para desarrollar por escrito un tema extraído al azar por un tiempo de una hora; y el segundo con el desarrollo por escrito de un supuesto práctico vinculado a las funciones propias de la categoría y funciones de la plaza objeto de la convocatoria a la que opta, disponiendo de noventa minutos para su realización). Los dos ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos y tendrán carácter eliminatorio, siendo eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos, mientras que la calificación final será la resultante de obtener la media aritmética de los dos ejercicios. En este sentido, el delegado municipal de Personal, José Manuel Vera, destaca que, “a las diez plazas de Policía Local por turno libre, dos de oficial y una de subinspector por concurso-oposición, la plaza de ingeniero de caminos y las dos de psicólogos, ahora sumamos la convocatoria para dos plazas de arquitecto y ocho para portero-cuidador, lo que lleva consigo el compromiso de este equipo de Gobierno por atender la demanda de las distintas áreas municipales, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”, expresa.